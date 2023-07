Open-Air-Festival „Sommer im Hof“ geht in den Endspurt

Das Open-Air-Festival „Sommer im Hof“ findet noch bis Sonntag, 6. August, im Innenhof des Münchner Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz 1, statt. Es ist die letzte Möglichkeit vor der Generalsanierung, noch einmal lauschige Abende im Innenhof zu verbringen. Folgende Veranstaltungen stehen bevor:

– Am Dienstag, 1. August, 20 Uhr, geben die afrodeutsche Singer-Songwriterin QUEEN Lizzy und die südafrikanische Künstlerin Adelle Nqeto ein gemeinsames Konzert. Die Musik von Adelle Nqeto ist eine Mischung aus südafrikanischem Folk, Jazz, Indie und Pop. Die in Berlin lebende Künstlerin QUEEN Lizzy wurde letztes Jahr vom Bayerischen Rundfunk zur Münchnerin des Jahres gewählt.

– Am Mittwoch, 2. August, 20 Uhr, präsentiert der türkische Liedermacher Serdar Keskin neue und alte Werke über Hoffnung, Widerstand, Liebe und Solidarität.

– Am Donnerstag, 3. August, 20 Uhr, spielt Embryo im Innenhof des Stadtmuseums. Das Münchner Musikkollektiv verbindet Krautrock-Elemente mit Jazz und Rhythmen verschiedenster Provenienz.

– Am Freitag, 4. August, 20 Uhr, stellt Nadine Maria Schmidt ihr neues Album „Die Kinder an unseren Händen“ vor. Begleitet wird sie von Gitarrist Stefan Weyerer, Sängerin Petra Scheeser und Keyborder Oliver Hahn. -Am Samstag, 5. August, 20 Uhr, findet das Konzert der Münchner Musikerin INGA unter dem Motto „Took The Wrong Way Home“ statt. -Am Sonntag, 6. August, 20 Uhr, gibt „Der singende Tresen“ das Abschlusskonzert des Open-Air-Festivals. Die Berliner Band um die Sängerin, Musikerin und Schriftstellerin Manja Präkels stellt ihr neues Album „alleswasderfallist“ vor. Die Kompositionen changieren zwischen Post-Punk, Chanson, elektronischer Musik und Jazz.

Tickets kosten jeweils 15 Euro, ermäßigt 9 Euro. Erhältlich im Online-Shop unter stadtmuseum.muenchenticket.net oder an der Museumskasse. Stadtmuseum verfügt über einen rollstuhlgerechten Zugang und eine barrierefreie Toilette.