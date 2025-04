Open Air Flohmarkt mit Live-Musik am 3. Mai 2025 – Ein Fest für Schnäppchenjäger und Musikliebhaber!

Am Samstag, den 3. Mai 2025, verwandelt sich der Bahnhofsplatz in Giesing von 16:00 bis 21:00 Uhr in ein lebendiges Zentrum für Flohmarktliebhaber und Musikfans. Der Flohmarkt bietet die perfekte Gelegenheit, alten Krempel zu verkaufen, durch die Stände zu stöbern und dabei drei talentierten Münchener Bands zuzuhören.

Ab 18:30 Uhr gibt es auch Live-Musik. Freut euch auf:

– 18:30 – Sparks

– 19:30 – Dachgespinst

– 20:30 – Fruchtiger Beigeschmack

Stellplätze müssen im Voraus gebucht werden. Mehr Infos und Buchung auf der Website www.giesinger-bahnhof.de

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Tag voller Schnäppchen, Musik und guter Stimmung!