Open-Air Konzert „Sommerserenade“ in St. Stephan München-Sendling am 25.06.2022

Am Samstag, dem 25.6.2022 um 19.30 laden die Freunde und Förderer der Stephaner Kirchenmusik zur Sommerserenade in den Innenhof von St. Stephan ein (Zillertalstr. 47).

Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble bietet gemeinsam mit dem Organisten und Pianisten Thomas Rothfuß und dem Pauker und Sänger Tom Lier ein spritziges Sommerprogramm. Von Bachs Wohltemperiertem Klavier über Mozarts Zauberflöte bis zu Schuberts Improptu As-Dur für Klavier. Von James Last über Abba bis zu Leonhard Cohens „Hallelujah“ – da ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble unter der Leitung von Rainer Hauf konzertiert seit 2004 gemeinsam. Über 200 Auftritte, vorwiegend im süddeutschen Raum erfreuten bisher das Publikum. Auch in St. Stephan sind die Bachtrompeter gern gehörte Gäste.

Den besonderen Reiz der Konzerte mit den Nördlinger Bachtrompeten macht unter anderem das umfangreiche Instrumentarium aus, das stets neue Klangfarben in den Kirchenraum zeichnet: Piccolotrompeten, B- und C-Trompeten, Flügelhörner und Corni da Caccia sowie verschiedene Perkussionsinstrumente kommen neben Orgel und Klavier zum Einsatz.

Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend bei einem Gläschen Wein wunderbarer Musik zu lauschen? Schauen Sie doch vorbei beim Open-Air-Konzert in St. Stephan! Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Bei Regen findet das Konzert drinnen statt. www.stephaner-kirchenmusik.de

Sommerserenade im Innenhof

