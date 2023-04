„Open hearts – open minds!“ Kulturfestival anlässlich des Weltflüchtlingstags am 24.06. in München

Anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni veranstalten wir, ein Zusammenschluss verschiedener Münchner Organisationen, am 24.06.2023 ein großes Kulturfestival. Unter dem Motto „Open hearts – open minds!“ findet von 14:30 bis 22:00 Uhr im EineWeltHaus in der Schwanthalerstraße 80 ein vielfältiges Programm statt. Das EineWeltHaus ist seit Jahren bekannt als ein Ort des Dialogs und der Solidarität für Menschen vielfältigster Hintergründe. Ein breites Münchner Bündnis befasst sich täglich mit den Themen Flucht und Migration.

An diesem Jahrestag möchten wir nicht nur auf die schwierige Lage von Geflüchteten aufmerksam machen, sondern auch ein Festival von, für und mit ihnen veranstalten.

Da der diesjährige CSD auf den gleichen Tag wie das Kulturfestival fällt, möchten wir Hand in Hand gehen und uns gegenseitig unterstützen. An dieser Stelle möchten wir auf das Motto des CSD 2023 und auf die Petition für einen queeren Aktionsplan für Bayern hinweisen. Zusätzlich sind wir in diesem Jahr auch auf der Bühne im Rahmen des CSD mit Programmpunkten vertreten.

Infos: Aktionsplan „Queer leben“ | Bundesregierung

Petition: Bayerischer Aktionsplan LGBTIQ* für Gleichstellung und gegen Diskriminierung! (allout.org)

Eingeladen sind alle interessierten Münchner*innen ein – egal welcher Nationalität, Religion, sexuellen Orientierung oder welchen Geschlechts, ob schon lange oder erst seit Kurzem in München. Alle sind willkommen! Die Kulturveranstaltung wird von über 70 Künstler*innen und Workshopleiter*innen, von denen der überwiegende Teil Flucht- und/oder Migrationserfahrung hat, aktiv mitgestaltet. Euch erwartet ein vielfältiges Programm für unterschiedliche Interessen und Altersgruppen. Musik, Tanz, Selbstverteidigung, Workshops und vieles mehr! Für Jede*n ist etwas dabei! Mit „Open hearts – open minds“ machen wir die vielfältige Münchner Migrationsgesellschaft sichtbar und schaffen Raum für die Begegnung von Menschen mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung. Wir setzen damit ein klares Signal für ein positives Miteinander.

Programmpunkte:

Bühnenprogramm

Word Up – Slam, Syrischer Chor (Syrischer Sozial- und Kulturverein in München e.V.) Team One Corner + Shiny G., Kokonelle + Gündalein + ESC Rilla, Dobranotch, DJane Nadjia

Kultur- und Kunstworkshops:

HipHop-Workshop mit Gündalein und ESC Rilla, Vogue femme Workshop mit Lucca Alves , Stencil Graffiti Workshop mit Shaya Navid & Inox Ink., Dj Nadjia, Foto-Ausstellung „Zeig mir, wie du wohnst“, Selbstverteidigungskurs mit dem Europäischen Vizemeister in Karate Arif Haidary, Selbstbehauptungskurs und Selbstverteidigungsworkshop für Mädchen und Frauen* ab 10 Jahren, Puppentheater, IG-Jugend Malworkshop, UmdieWelt-Workshop