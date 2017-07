„Oper für alle“ 2017 begeistert 63.000 Zuschauer

Mit der Live-Übertragung von Wagners „Tannhäuser“ am vergangenen Sonntagabend wurde die diesjährige „Oper für alle“-Reihe beschlossen. Die 21. Ausgabe des Open-Air-Events erreichte auf dem Max-Joseph-Platz und online insgesamt 63.000 Klassikbegeisterte. Das Festspielkonzert und die audiovisuelle Live-Übertragung waren kostenfrei, ermöglicht durch die langjährige Partnerschaft von BMW München und der Bayerischen Staatsoper.

Mit der Live-Übertragung von Wagners „Tannhäuser“ am vergangenen Sonntagabend wurde die diesjährige „Oper für alle“-Reihe beschlossen. Die 21. Ausgabe des Open-Air-Events erreichte auf dem Max-Joseph-Platz und online insgesamt 63.000 Klassikbegeisterte. Das Festspielkonzert und die audiovisuelle Live-Übertragung waren kostenfrei, ermöglicht durch die langjährige Partnerschaft von BMW München und der Bayerischen Staatsoper.

Den Startschuss für „Oper für alle“ feierte am 24. Juni bei bestem Wetter das Bayerische Staatsorchester unter der Leitung von Omer Meir Wellber mit dem Festspiel-Eröffnungskonzert vor insgesamt 12.000 begeisterten Zuhörern. Im Mittelpunkt standen zwei Symphonien der russischen Komponisten Sergej Prokofjew und Peter I. Tschaikowsky. Der russische Abend wurde umrahmt vom Gesang der Sopranistin Ekaterina Siurina, die Werke von Rimsky-Korsakow, Michail I. Glinka und Peter I. Tschaikowsky zum Besten gab. Die feierliche Eröffnung des Abends blieb mit Dimitri Schostakowitschs „Festlicher Ouvertüre“ dem Jugendorchester des Bayerischen Staatsorchesters ATTACCA unter der Leitung von Allan Bergius vorbehalten. Zur Zugabe präsentierte sich Maestro Wellber in Begleitung von drei Schlagzeugern des Staatsorchesters als Soloakkordeonist und sorgte mit „Oblivion“ und „Libertango“ von Astor Piazzolla für einen umjubelten Abschluss des Abends.

Mit der audiovisuellen Live-Übertragung am 9. Juli wurde „Oper für alle“ 2017 abgerundet. Trotz vereinzelter Regenschauer kamen insgesamt 13.000 Musikbegeisterte auf den Max-Joseph-Platz, um auf der 50m² großen Leinwand Richard Wagners „Tannhäuser“ aus dem ausverkauften Nationaltheater zu verfolgen. Zusätzlich sahen rund 38.000 Zuschauer den Online-Stream der Staatsoper, der zeitversetzt die Inszenierung ab 21.45 Uhr übertrug. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Kirill Petrenko sangen Klaus Florian Vogt als ‚Tannhäuser‘, Christian Gerhaher als ‚Wolfram von Eschenbach‘, Georg Zeppenfeld als ‚Hermann‘, Anja Harteros als ‚Elisabeth‘ und Elena Pankratova als ‚Venus‘ die Hauptpartien. Die Neuinszenierung übernahm Romeo Castellucci. Bereits zum dritten Mal führte Thomas Gottschalk mit seiner Moderation durch den Abend.

Peter Mey, Leiter der BMW Niederlassung München, zieht eine durchweg positive Bilanz: „Den tausenden Besuchern des Festspielkonzerts und der Live-Übertragung wurde auch in diesem Jahr wieder ein musikalischer Hochgenuss bereitet. Die besondere Mischung aus andächtigem Zuhören und begeisternder Klassikperformance macht „Oper für alle“ erst so einzigartig – und das seit mittlerweile mehr als 20 Jahren. Wir bedanken uns bei der Bayerischen Staatsoper und ihrem Intendanten Nikolaus Bachler und freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr.“

Seit 1997 bringt BMW München in enger Partnerschaft mit der Bayerischen Staatsoper mit dem Format „Oper für alle“ klassische Musik vom Opernhaus hinaus ins Freie. Die Veranstaltungsreihe steht dabei seit jeher für die Verbindung von exzellenter Qualität und kostenfreiem Musikgenuss und bildet ein Highlight im Kulturkalender der Bayerischen Landeshauptstadt. Die Kooperation mit der Bayerischen Staatsoper ist fester Bestandteil des internationalen Kulturengagements der BMW Group und Teil einer Reihe von Open-Air-Veranstaltungen, die die BMW Group auch in Berlin mit der Staatsoper Unter den Linden und in London mit dem London Symphony Orchestra veranstaltet.