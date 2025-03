Orange Bank am Viktualienmarkt: Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Am Viktualienmarkt wurde eine Orange Bank aufgestellt – als ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Die Aktion ist Teil der weltweiten Kampagne „Zonta says NO“, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzt. Die Initiative macht das Thema auch außerhalb der internationalen Aktionstage gegen Gewalt an Frauen sichtbar und knüpft an den Internationalen Frauentag an.

Sie unterstützt die Umsetzung der Istanbul-Konvention, ein völkerrechtlich bindendes Abkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Obwohl Deutschland die Konvention ratifiziert hat und der Bundesrat am 14. Februar dem Gewalthilfegesetz zugestimmt hat, tritt der Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung erst 2032 in Kraft.

Die Bank steht am Markteingang Ecke Rosental und Viktualienmarkt-Fahrbahn, zwischen Leo´s Obststandl und Café Nymphenburg. Sie wurde im Rahmen des Projekts „Zonta says NO“ gesponsort.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Die Orange Bank am Viktualienmarkt steht symbolisch für die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Verbesserung des Frauenschutzes konsequent umzusetzen und Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft nicht hinzunehmen.“

Kommunalreferentin Jacqueline Charlier, 1. Werkleiterin der Märkte München: „Besucher*innen des Viktualienmarkts sind herzlich eingeladen, auf der Orangen Bank Platz zu nehmen. Mit dem QR-Code gibt es Informationen zum Thema Gewalt an Frauen. Die Bank setzt ein leuchtendes Zeichen der Unterstützung und macht die Bedeutung des Themas im öffentlichen Raum – passend zum Weltfrauentag am 8. März – sichtbar.“ Kira Weißbach, 2. Werkleiterin der Märkte München: „Das Gruppenbild zeigt, dass die Stadtverwaltung zu großen Teilen weiblich ist. Wir Frauen stellen uns sichtbar gegen die Gewalt an Frauen. Ich bin stolz darauf, eine Orange Bank auf dem Viktualienmarkt zu haben. Weitere Standorte sind in Planung.“

Dr. Ursula Wandl, Arbeitsgruppe „Zonta says NO“: „Zonta International und die vier Münchner Zonta Clubs setzen mit orangefarbenen Bänken im öffentlichen Raum ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Diese Aktion soll die Bevölkerung sensibilisieren und auf wichtige Hilfsangebote aufmerksam machen. Wir danken den Märkten München für ihre solidarische Unterstützung: Die Aufstellung einer weiteren orangefarbenen Bank am Internationalen Frauentag schafft an diesem zentralen Ort ein bleibendes Symbol für alle Münchner* sowie Besucher*innen der Stadt.“ Gabriele Nuss, stellvertretende Leitung der Gleichstellungsstelle für Frauen: „Diese Orange Bank steht als Symbol gegen Gewalt an Frauen. So wird die Problematik nicht nur am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen sichtbar, sondern täglich. Im Herzen Münchens, auf dem Viktualienmarkt, erzielt sie für alle, die hier leben und alle, die München besuchen, tatsächlich internationale Strahlkraft.“