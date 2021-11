Organisierter Callcenterbetrug: 62-Jährige Geldabholerin festgenommen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde einer 81-jährigen Münchnerin im Zeitraum von

Montag, 30.08.2021 bis Samstag, 11.09.2021 in mehreren Einzelfällen des organisierten

Callcenterbetruges im Zusammenhang mit Falschen Polizeibeamten mehrere

zehntausend Euro entwendet. Erst nachdem sich die 81-Jährige am Sonntag, 12.09.2021,

nach erneuten Anrufen, ihrer Tochter, bzw. ihrem Schwiegersohn anvertraute, wurde die

Polizei verständigt. Im Anschluss wurden Ermittlungen durch die AG Phänomene des

Polizeipräsidiums München aufgenommen.

Im Zuge dieser Ermittlungen konnte eine 62-Jährige aus dem Bereich Wolfsburg ermittelt

werden. Diese konnte in einem anderen Fall am Freitag, 12.11.2021 in Bad Rodach auf

frischer Tat festgenommen werden, als sie versuchte bei einem 78-Jährigen aus dem

Bereich Bad Rodach im Zusammenhang mit einem falschen Gewinnspielversprechen

mehrere tausend Euro abzuholen. Im Anschluss wurde die 62-Jährige durch Kräfte der

AG Phänomene nach München in die Haftanstalt gebracht. Dort wurde sie anschließend

dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Weitere Ermittlungen werden durch die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München

geführt.