Ostbahnhof: Mann stürzt nach Schubser ins Gleis

Gegen 20:00 Uhr meldete die 3-S-Zentrale der Deutschen Bahn eine körperliche Auseinandersetzung am Gleis 1 des Ostbahnhofes. Dort war es zwischen einem 25-jährigen Nordmazedonier und einem 30-jährigen Afghanen zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Nordmazedonier den anderen mit beiden Händen in den Gleisbereich stieß. Der Mann stürzte auf den Rücken, konnte jedoch durch einen unbeteiligten 25-jährigen Gambier wieder auf den Bahnsteig gezogen werden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fuhr kein Zug ein. Der Gestürzte wurde mit Rückenbeschwerden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Alle Beteiligten wurden zur Dienststelle am Ostbahnhof gebracht und nach Durchführung der Maßnahmen entlassen. Der Angreifer hatte einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille, der Geschädigte von 1,6 Promille.