Ostbahnhof: Mit der Navigations-App in die Gleise

Wegen einer Person im Gleis musste der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn gegen 21 Uhr am Ostbahnhof eine Schnellbremsung einleiten. Ermittlungen ergaben, dass eine 25-jährige Brasilianerin – von einer Navigations-App geführt – durch ein Loch im Zaun auf Gleis 1 geraten war. Nach Achtungspfiff und Schnellbremsung war die S8 (Fahrtrichtung Herrsching) circa fünf Meter vor der Frau zum Stillstand gekommen; sie sowie Reisende in der S-Bahn wurden nicht verletzt.

Die in Düsseldorf Wohnende verneinte wiederholt einen freiwilligen Atemalkoholtest, worauf die Staatsanwaltschaft München I eine Blutentnahme anordnete. Danach konnte die in Sao Paulo Geborene, gegen die die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, die Wache verlassen.