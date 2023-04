Oster-Rallye im Tierpark Hellabrunn

Der Frühling zeigt sich in Hellabrunn pünktlich zu Ostern in voller, bunter Blütenpracht. Neben den zahlreichen Jungtieren, die kürzlich in Münchens Tierpark das Licht der Welt erblickten, lohnt sich ein Familienausflug über die Feiertage auch in Sachen Unterhaltung und Entdecken. Die alljährliche Oster-Rallye und die neu gestaltete und wieder besetzte Luchs-Anlage bieten vielseitige und abwechslungsreiche Entdeckungsmöglichkeiten für die ganze Familie.

Wer noch keine Pläne hat und die Frühlingsatmosphäre im Münchner Tierpark Hellabrunn und den Isarauen genießen möchte, der kann mit seinem Entdeckungshunger die neu modellierte und wieder zugängliche Luchs-Anlage besuchen. Nach aufwendiger Neugestaltung und liebevoller Bepflanzung wurde das Refugium von Luchs-Dame „Mia“ nun neben zahlreichen Versteckmöglichkeiten mit zusätzlichen Liegeplattformen und einem kleinen Wasserlauf aufgewertet. Verschiedene Ergänzungen mit Stämmen, Wurzeln und Steinen wurden kürzlich noch von den Kollegen der Gärtnerei hinzugefügt und runden die moderne Anlage ab. Auch die zahlreichen Liegeblätter im Tierpark laden zu einer kurzen Verschnaufpause mit ausgiebiger Vesper ein und bieten zusätzlich einen einzigartigen Blick in viele verschiedene Tieranlagen.

Nach der Entdeckung der neu gestalteten Anlage warten die zahlreichen Holzfiguren, die für die Osterrallye in einigen Tieranlagen zwischen farbenprächtigen Frühblühern und sprießenden Blättern und Knospen versteckt worden sind, darauf, entdeckt zu werden. Die unterschiedlichen Silhouetten von Ostereiern, -hasen und -küken müssen gefunden und gezählt werden. Wer die richtige Anzahl auf der an den Kassen erhältlichen Teilnahmekarte einträgt und in die an den Ausgängen befindlichen Boxen wirft, hat die Chance auf attraktive Gewinne. Tageskarten, Jahreskarten und wenige der letzten verbliebenen Exemplare der limitierten Fotobücher von Elefanten-Nachwuchs Otto werden verlost. Mitmachen lohnt sich also! Jeden Tag ist an den Kassen eine festgelegte Stückzahl an Karten verfügbar. Pro Familie oder Gruppe wird nur eine Teilnahmekarte ausgegeben.

Tiernachwuchs im Tierpark Hellabrunn entdecken

Die Hellabrunner Tierwelt bietet, abgesehen von den versteckten Figuren, natürlich viel zu entdecken und zu beobachten. Viele der Tiere waren in der vergangenen Winterperiode „sehr produktiv“ und haben kürzlich eine ganze Reihe von Nachwuchs zur Welt gebracht. Von den flinken Känguru-Babys über das kleine Große Kudu, die verspielten Java-Banteng-Kälber oder das jüngste Mitglied der Flinkwallaby-Gruppe in der Geozone Australien: Beim Osterspaziergang durch den Tierpark gibt es viel zu sehen und zu bestaunen. Nachwuchs zum vorsichtigen Anfassen, vorausgesetzt sie lassen es zu, gibt es bei den zahlreichen neugeborenen Bulgaren- und Girgentanaziegen in den begehbaren Anlagen.

„Ostern ist Familienzeit und wir sind sehr froh, mit der Oster-Rallye, unseren Jungtieren und natürlich dem Tierpark Hellabrunn als Ausflugsziel an sich ein abwechslungsreiches Entdeckungserlebnis für Groß und Klein anbieten zu können.“, freut sich Rasem Baban, Vorstand und Tierparkdirektor in Hellabrunn. „Wir sind zudem sehr froh darüber, dass wir unsere Besucher während Ostern wieder ohne irgendwelche Einschränkungen im Tierpark begrüßen dürfen und wünschen allen wunderschöne Feiertage bei hoffentlich bestem Wetter.“, so Baban weiter.