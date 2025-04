Oster-Rallye in Hellabrunn

Mit den Osterferien beginnt im Münchner Tierpark traditionell die neue Saison: Der letzte Rollsplitt des Winters ist verschwunden, die Wiesen und Bäume erstrahlen in frischem Grün, und die meisten Tiere genießen wieder ihre Außenanlagen. Zudem erwartet die Besucherinnen und Besucher die beliebte Oster-Rallye für die ganze Familie.

Während der Osterfeiertage von Karfreitag bis Ostermontag bietet der Tierpark Hellabrunn seinen Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Programm. In ausgewählten Tieranlagen sind Holz-Silhouetten von Ostereiern und Osterhasen versteckt, die es zu entdecken und zu zählen gilt. Wer die korrekte Anzahl auf der an den Kassen erhältlichen Teilnahmekarte einträgt und in die Boxen an den Ausgängen wirft, nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem Gutscheine für eine Jahreskarte und offene Führungen sowie Rucksäcke von „Step by step“.

Ergänzend dazu bietet das Hauptrestaurant des Tierparks an allen vier Tagen einen Osterbrunch an. Von 9:30 bis 12:00 Uhr können Gäste ein vielseitiges Buffet sowie eine Heißgetränke-Flatrate genießen. Eine Reservierung wird empfohlen unter: www.marche-movenpick.de/hellabrunn.

„Ostern ist Familienzeit – und unser schöner Tierpark bietet sich als ideales Ausflugsziel für die ersten sonnigen Frühlingstage an“, so die Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeisterin Verena Dietl. „Besonders die Isarauen leuchten in frischem Grün, und ein Blick über die bunt blühenden Wiesen in Hellabrunn lohnt sich immer. Wenn dann auch noch viele Tiere auf den Außenanlagen zu sehen sind und das schöne Wetter genießen, wird der Besuch zu einem besonderen Erlebnis.“

Mit dem Start der Osterferien beginnt in Hellabrunn wieder die Saison: „Viele Familien nutzen das frühlingshafte Wetter für den ersten Besuch des Jahres im Tierpark. Deshalb werden vor den Osterferien die letzten Überbleibsel des Winters entfernt, das Wasser wieder in die Gräben eingelassen und Hellabrunn startklar gemacht.“, erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban und weiter: „Außerdem freue ich mich sehr, dass die neue Hellabrunner Hängebrücke am Auer Mühlbach pünktlich fertiggestellt wurde und wirklich toll geworden ist.“

Aufgrund diverser Baumaßnahmen haben einige Tiere ein neues Quartier bezogen: Die Java-Bantengs sind aktuell auf der Nashorn-Außenanlage zu sehen, die Großen Kudus sind auf der Mhorrgazellenanlage eingezogen und die Hartmann-Bergzebras leben interimsweise auf der ehemaligen Kianganlage. Hintergrund ist die notwendige Dachsanierung der Stallgebäude, weswegen in diesem Jahr leider auch kein Greifvogeltraining in der Hellabrunn-Arena stattfinden kann. „Wegen der Sanierung des Daches vom Banteng-Stall müssen auch die dort angrenzend lebenden Greifvögel ihr Quartier wechseln, sodass das Training leider nicht möglich ist“, erläutert Baban. Zudem müssen wegen des nach wie vor hohen Risikos einer Verbreitung diverser Tierseuchen die Streichelgehege im Mühlendorf und an der Isar leider weiterhin geschlossen bleiben.

Eine Schoko-Ostereier-Suche wird im Tierpark bereits seit vielen Jahren nicht mehr durchgeführt. Um mögliche gesundheitliche Risiken für die Tiere durch Verpackungsmaterialien oder Rückstände in den Tieranlagen und -häusern zu vermeiden, wurde sie eingestellt. Stattdessen wird als unterhaltsame Alternative die Oster-Rallye mit attraktiven Gewinnen angeboten. Wir bitten daher, die frühere „Schoko-Ostereier-Suche“ nicht mehr redaktionell zu erwähnen.