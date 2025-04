Osterauto statt Osterei: In der MOTORWORLD München dürfen große und kleine Besucher:innen ein Auto bemalen

Osterevent am 20. und 21. April 2025 für die ganze Familie mit Kunst, Spaß und Action – rollende Kunstwerke von Jeff Koons und James Francis Gill zu sehen

Die Motorworld München lädt zu Ostern zu einem ganz besonderen Event ein, das nicht nur erwachsene Autofans, sondern auch die Kinder begeistern wird. Unter dem Motto „Ostereier bemalen im Motorworld-Stil“ dürfen die Besucher:innen am Ostersonntag und Ostermontag, 20. und 21. April 2025, jeweils von 14 bis 17 Uhr ein Auto in ein Motorworld-Artcar verwandeln.



Im Rahmen dieser besonderen Osteraktion wird ein Renault Twingo auf der Bühne im Zentrum der Motorworld zur Leinwand. Groß und Klein dürfen mit Acryl-Farben ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das Auto bemalen. Es wird später nicht nur in der Motorworld zu sehen sein, sondern ebenfalls durch die Straßen Münchens rollen. Zudem können Kinder und junge Kreative ihre Fantasie spielen lassen und ihre eigenen Artcars auf Papier entwerfen.

Kunstvolle Inspiration: Jeff Koons und James Francis Gill



Passend zum Thema werden zwei Kunstwerke auf Rädern zu sehen sein. Zum einen ein BMW M850i, den kein Geringerer als Jeff Koons als limitierte Sonderedition THE 8 X JEFF KOONS gestaltet hat. Zum anderen ein VW Käfer, der von James Francis Gill, dem letzten lebenden Pop-Art Künstler und einstigen Studiokollegen von Andy Warhol, in ein Kunstwerk verwandelt wurde.



Carrera-Bahn und kostenlose Führungen für Kinder



Für noch mehr Action sorgt die Carrera-Bahn, die im Eventzeitraum geöffnet sein wird. Große und kleine Rennfahrer können hier ihre Fahrkünste unter Beweis stellen. Zudem bietet die Motorworld um 14:00 und um 16:00 Uhr kostenlose, kindgerechte Führungen an.