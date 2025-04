Osterferien am Flughafen München: Fluggesellschaften planen mehr als 15.000 Starts und Landungen

Über 380.000 Passagiere am ersten Ferienwochenende

Zahlreiche attraktive Ziele in aller Welt

Abwechslungsreiches Osterprogramm abseits des Reiseverkehrs

Mit den Osterferien startet am Flughafen München die erste große Reisezeit des Jahres: Im Zeitraum vom 11.04. bis 27.04.2025 wurden von den Airlines rund 15.000 Flüge zu 189 Destinationen angemeldet. Allein am ersten Ferienwochenende, von Freitag bis Sonntag, werden knapp 2.800 Starts und Landungen mit über 380.000 Passagieren erwartet. Insgesamt rechnet der Münchner Airport in den Osterferien mit über zwei Millionen Reisenden.

Vom Münchner Flughafen aus werden zahlreiche attraktive Ziele in aller Welt erreicht. Zu den gefragtesten Zielen im europäischen Ausland zählen Italien, Spanien, Griechenland und die Türkei mit rund 4.300 Flugbewegungen. Auch interkontinentale Verbindungen verzeichnen eine hohe Nachfrage: Mit über 760 Flügen werden während der Osterferien 20 Ziele in den USA und in Kanada mit dem Münchner Airport verbunden. Auch Fernost liegt bei den Reisenden weiterhin hoch im Kurs. Die beliebtesten Destinationen in Asien sind Thailand und Vietnam mit über 86 Starts- und Landungen. Neu auf dem afrikanischen Kontinent wird Windhoek in Namibia mit 14 Flugbewegungen bedient.

Um einen entspannten Start in den Urlaub zu gewährleisten, wird Fluggästen empfohlen, sich vorab auf der Website des Auswertigen Amtes über die aktuellen Einreise- und Sicherheitsbestimmungen ihres Ziellandes zu informieren. In Großbritannien wurde beispielsweise zum 2. April die elektronische Einreisegenehmigung (ETA) eingeführt. Ebenso sollten Reisende vor Reiseantritt online einchecken und – wenn möglich – für das Gepäck den Vorabend-Check-in nutzen.

Am Abflugtag sollten Passagiere nicht nur mehr Zeit für die Fahrt zum Flughafen einplanen, sondern auch einen Zeitpuffer für den Aufenthalt am Airport. Wer am Tag des Abflugs am Airport einchecken will, sollte allerdings nicht vor Öffnung der Schalter in den Terminals erscheinen – wie lange vor Abflug die Schalter öffnen, können Passagiere bei ihrer jeweiligen Airline erfragen.

Um Zeit an den Sicherheitskontrollen zu sparen, wird empfohlen, das Handgepäck auf das Nötigste zu beschränken und so zu packen, dass elektronische Geräte sowie Flüssigkeiten griffbereit sind. Auch wenn die am Münchner Flughafen bereits eingesetzten hochmodernen CT-Scanner es nicht mehr erfordern, bleibt die allgemeine Mitnahmebeschränkung von maximal 100 ml für Flüssigkeiten auf Grund internationaler Vorgaben vorerst weiterhin bestehen. Details und nützliche Tipps dazu finden Fluggäste auf der Website des Münchner Airports unter www.munich-airport.de/reisetipps.

Für Reisende, die mit dem eigenen Auto anreisen, besteht die Möglichkeit, sich im Voraus einen Parkplatz zu sichern. Unter parken.munich-airport.de können Stellplätze bequem vorab gebucht werden.

Abseits des Reiseverkehrs bietet der Flughafen während der Osterferien ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm vor Ort. Am 20. und 21. April lädt das Hilton zu einem festlichen Osterbrunch ein. Gleichzeitig bietet das Osterfest im Besucherpark am 21. April ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Weitere Informationen zu den Events sind unter www.munich-airport.de/ostern abrufbar.