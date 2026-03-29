Osterfest im Olympiapark 2026

Der Olympiapark wird an Ostersonntag 2026 wieder zur ultimativen Frühlings-Party für die ganze Family! 🌸🐣 Seit Jahren ein echtes Highlight in München – und auch diesmal heißt’s wieder: Spaß, Action und ganz viel gute Laune für Groß und Klein.

Am 5. April geht’s volle sechs Stunden rund: Freut euch auf ein buntes Programm mit jeder Menge Wow-Momente! Zauberclown Manu bringt euch mit seinen Tricks zum Staunen, während im Märchenzelt fantastische Geschichten lebendig werden. An den Bastelstationen können kleine Künstler richtig loslegen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Und natürlich darf der Spaß-Faktor nicht fehlen: Beim Kinderschminken verwandelt ihr euch in eure liebsten Fantasiefiguren – von wilden Tigern bis zu zauberhaften Feen. Auf der Bühne sorgt Moderator Simon Jägersberger zusammen mit dem Team von Radio Arabella für beste Unterhaltung und gute Vibes.

Auch die Münchner Schausteller sind am Start und bringen echtes Volksfest-Feeling mit. Kurz gesagt: Ein Oster-Event, das ihr nicht verpassen solltet – bunt, lebendig und einfach magisch! ✨

Wann: 05.04.2026

Ort: Olympiapark München

Von: 11 Uhr – 17:00 Uhr