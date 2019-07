Ottobrunn: Bewaffneter Raubüberfall in einem Wettbüro

Am Mittwoch, 31.07.2019, gegen 12:05 Uhr, hatte ein 58-jähriger Geschäftsführer sein Wettbüro geöffnet und hielt sich allein am Tresen auf, als ein maskierter bislang unbekannter Mann den Laden betrat und mit gezogener Pistole auf ihn zuging.

Der maskierte Mann forderte Geld, woraufhin ihm der 58-Jährige aus seiner Hosentasche einen geringen Geldbetrag gab. Anschließend verlangte der Täter nun die Öffnung der Kasse. Der 58-Jährige entgegnete, dass er nicht im Besitz eines Schlüssels ist. Daraufhin verlangte der Unbekannte abermals Geld. Der 58-Jährige händigte daraufhin erneut einen geringen Bargeldbetrag aus, mit dem der Täter das Wettbüro verließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm, groß, schwarze, lockige Haare, Südländer, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, trug eine schwarze Mütze, einen schwarzen Hoodie mit weißen Bändern, einen schwarzen Schal, schwarze Handschuhe und eine ausgewaschene Bluejeans. Bewaffnet mit einer schwarzen Pistole.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Straße Am Bogen in Ottobrunn Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.