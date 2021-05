Ottobrunn: Jugendliche nach Raubdelikt festgenommen

Am Dienstag, 04.05.2021, gegen 19:00 Uhr, trafen sich ein 14- und ein 15-Jähriger aus dem Landkreis München am S-Bahnhof Ottobrunn. Dort wurden sie von zwei ihnen unbekannten Jugendlichen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt.

Im weiteren Verlauf wurden sie zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Während einer der beiden körperlich durchsucht wurde, wurde der zweite attackiert und weiter aufgefordert, sein Bargeld herzugeben. Er holte nun einen geringen Bargeldbetrag aus seinem Geldbeutel und übergab ihn an die beiden zunächst Unbekannten.

Diese flüchteten vom Tatort und konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um zwei 14-Jährige mit Wohnsitz in München.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.