Ottobrunn: Kellereinbrecher festgenommen

Am Dienstag, 27.03.2018, um 15.55 Uhr, konnten zwei Kellereinbrecher, 18 und 20 Jahre alt, durch Polizeibeamte nach einem Kellereinbruch in der Putzbrunner Straße in Ottobrunn festgenommen werden.

Vorausgehend hatten sie in einem Mehrfamilienhaus das Schloss eines Kellerabteils aufgebrochen und diverse Gegenstände (Koffer, Bier und Kleidung) im Wert von ca. 60 Euro entwendet.

Die Tat konnte durch einen 29-jährigen Zeugen beobachtet werden, der umgehend die Polizei verständigte. Noch in Tatortnähe konnte die Ergreifung der beiden Täter erfolgen. Sie führten noch einen Teil der Tatbeute mit sich.

Die Tatverdächtigen wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und werden heute dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.