Ottobrunn: Pkw kracht gegen Hausmauer – Eine Person schwer verletzt

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger aus dem Landkreis München zusammen mit seiner Frau in einem Pkw BMW auf der Putzbrunner Straße in Richtung Putzbrunn. Mit ihm im Pkw befand sich seine 53-jährige Ehefrau. Diese bemerkte, dass ihr Ehemann unsicher in seiner Fahrweise wurde und forderte ihn auf anzuhalten. Sie wollte einen Fahrerwechsel durchführen.

Der 55-Jährige hielt nun an und seine Ehefrau stieg aus. Plötzlich fuhr der Pkw wieder an und über den Gehweg gegen die Grundstücksmauer eines dortigen Anwesens. Danach fuhr der Pkw weiter und touchierte in der Folge drei geparkte Pkw sowie einen geparkten Anhänger. Anschließend wurde ein Holzzaun touchiert und der Pkw kam schließlich zum Stillstand.

Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass eine plötzliche Erkrankung für die Unfallfahrt ursächlich war.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden von der Münchner Verkehrspolizei aufgenommen.