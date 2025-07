Outdoorsportfestival präsentiert am 28. September über 50 Aktivitäten in Olympiapark

Über 50 Outdoorsport-Aktivitäten warten auf ihre Tester*innen

Ob auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz, dem Olympiasee, der Halbinsel, am Theatron oder auf dem Dach der Kleinen Olympiahalle: Beim 9. Outdoorsportfestival am Sonntag, 28. September, gibt für die Münchner*innen überall im Olympiapark etwas zu entdecken.

Über 50 Outdoor-Aktivitäten warten auf dem Gelände auf ihre Tester*innen. Es darf geklettert, geradelt, gespielt und balanciert werden. Tatsächlich sind hier etliche, unterschiedliche neue und etablierte sportliche Mitmachaktionen und Infotainment im Angebot. Und wie in all den Jahren zuvor sind zu der Veranstaltung des Referats für Bildung und Sport (RBS) der Landeshauptstadt München und der Olympiapark München GmbH alle Altersgruppen herzlich eingeladen – der Eintritt ist natürlich kostenlos.

Ganz neu im Programm sind ein Biathlon-Parcours, ein Bob-Simulator und das „DBS Inklusionsmobil“, mit dem der Deutsche Behindertensportverband die Vielfalt des inklusiven Sports präsentiert und zum Mitmachen ermutigt.

Außerdem warten unter anderem Breakdance-Workshops, ein Pumptrack und ein Hochseilgarten auf mutige Sportler*innen. Des Weiteren gibt es Crossminton, Pickleball, Inklusionsfußball, ein inklusives SUP-Angebot auf dem Olympiasee, aber auch Leichtathletik, Bogenschießen, Tennis und vieles mehr zu entdecken und auszuprobieren.

Apropos Infotainment: Über die nationale Bewerbung um Olympische und Paralympische Sommerspiele in München und den dazugehörigen Bürgerentscheid am 26. Oktober 2025 können sich Interessierte am Stand des RBS informieren.

Begleitet wird der bunte Sport-Tag wie immer fachkundig und unterhaltsam von Uli Florl von Radio Arabella.

Weitere Informationen unter: outdoorsportfestival.de