O‘zapft is: Das Sommerfestival im Olympiapark ist eröffnet

25 Tage Familienspaß mit geliebten Klassikern und vielen neuen Erlebnissen

Heute hieß es im Olympiapark o’zapft is! Bürgermeisterin Verena Dietl eröffnete als Schirmherrin das Sommerfestival. Zusammen mit Olympiapark-Chefin Marion Schöne sowie dem Geschäftsführer der VMS Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller GmbH, Robert Eckl, zapfte sie die erste Maß der „kleinen Wiesn“, wie das Sommerfestival in früheren Jahren gerne auch genannt wurde. „Ich freue mich, dass das Sommerfestival nun wieder im Olympiapark stattfindet. Gerade für Münchner Familien, die den Sommer in der Stadt verbringen, bietet es mehr denn je ein attraktives und abwechslungsreiches Ferien-Programm. Die neuen Themen-Wochenenden sind eine tolle Erweiterung für das Festivalkonzept. Ich bin überzeugt, dass sie bei den Münchnerinnen und Münchnern hervorragend ankommen werden“, so Bürgermeisterin Verena Dietl.

Von Donnerstag, 27. Juli bis Sonntag, 20. August erwartet die Besucher:innen 25 Tage lang ein Angebot mit beliebten Klassikern und vielen neuen Erlebnissen. Die Münchner Schausteller öffnen ihre Fahrgeschäfte, die Budenstraße lädt zum Bummeln und Stöbern ein, die Gastro-Standl bieten kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Dazu gibt es etliche Neuerungen: spezielle Themen-Wochenenden, ein eigenes Kinderprogramm, ein Flohmarkt im Olympiastadion und vieles mehr.

„Erstmals veranstaltet zum zehnjährigen Jubiläum ist das Sommerfestival seit mehr als vier Jahrzehnten ein Highlight in unserem Veranstaltungskalender – mit Ausnahme der letzten drei Jahre, als das Event erst aufgrund der Pandemie und schließlich während der European Championships 2022 pausieren musste. Ich bin glücklich, dass nun unser Olympiapark-Klassiker endlich wieder stattfindet und das mit einem neuen Konzept, das bekannte und liebgewonnene Attraktionen und ganz neue Angebote für die ganze Familie in einem großen erlebnisreichen Event vereint“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Neu sind die vier unterschiedlichen Themen-Wochenenden: Vom 27. bis 30. Juli blüht den Besucher:innen was: Als Teil des Münchner Flower Power Festivals dreht sich dann alles um die Schönheit und Vielfalt unserer Flora. Dirndl und Lederhose sind am 5. und 6. August angesagt. Geboten wird ein Programm mit allem was zu einem zünftigen, bayerischen Kultur-Wochenende gehört, inklusive Dackel-Day (5. August). Vom 10. bis 13. August heißt das Motto: Einfach mal selber machen. An den Selfmade-Tagen kann man selbst kreativ werden oder Selbstgemachtes bewundern. Wer gerne sportlich aktiv werden möchte, der sollte auf jeden Fall vom 17. bis 20. August in den Olympiapark kommen. Hier wartet ein abwechslungsreiches Outdoor-Sportprogramm auf kleine und große Sportler:innen. Unter anderem lädt die Workout|side-Crew am Samstag und Sonntag zu kostenlosen Workouts aus den Bereichen HIIT, Core, Recovery und Yoga im Olympiastadion ein.

Ein absolutes Muss für die jungen Besucher:innen ist das neue Lilalu-Kinderland, das immer von donnerstags bis sonntags mit sportlichen und kreativen Angeboten aufwartet. Ein besonderes Highlight für die jungen Festivalbesucher:innen ist zudem das LEGO® DREAMZzz™ Camp, das vom 3. bis 20. August jeweils von Donnerstag bis Sonntag und am 15. August geöffnet sein wird. Beim Midnightbazar im Olympiastadion (Day&Night Market) am 12. und 13. August darf nach Herzenslust gestöbert und gefeilscht werden. Zudem kommt am 12. und 13. August die „Arena of Skills“ der DFL-Stiftungskampagne #ZukunftBewegen mit einem reichhaltigen Sportangebot vor allem für Kinder und Jugendliche in den Park.

Eingerahmt wird das Sommerfestival vom zeitgleich stattfindenden Theatron-Musiksommer (27. Juli – 20. August) und der zweiwöchigen Ferienaktion „Kunst & Krempel“ mit Werkstätten und Ateliers für junge Kreativköpfe (30. Juli – 13. August).

Wie auch in der Vergangenheit bieten natürlich die Münchner Schausteller mit ihren Fahrgeschäften ruhige oder rasante Fahrgeschäfte – hier ebenfalls wieder im Programm die drei Kindertage am 2., 9. und 16. August. Neben der Budenstraße gibt es in der Feinschmeckergasse beliebte Schmankerl aus aller Welt, internationales Streetfood, von Crepés bis Langos, Burger und Bratwurst. Für gechilltes Beach-Flair sorgt die „Saluti da Capri – Bar & Musik“ im Olympiasee, eine ca. 600 Quadratmeter große Terrasse mit Sonnenschirmen und Liegestühlen für grenzenlose Tiefenentspannung im Münchner Hochsommer.

Und natürlich wird‘s auch wieder richtig krachen. Beim großen Feuerwerk, das an zwei Donnerstagen (3. und 17. August) am Nachthimmel für ein farbenfrohes Pyro-Spektakel sorgt. Mit alten Klassikern und neuen Events ist das Sommerfestival 2023 somit so abwechslungsreich wie nie zuvor – und garantiert ein Highlight für Jung und Alt.

Weitere Infos unter olympiapark.de.