Panne in Frankreich: Gelbe Engel helfen deutschen Urlaubern in der Hauptsaison

Neun Pannenhelfer ab Juli unterwegs / Hilfe in vier Touristenregionen / ADAC darf auf Autobahnen nicht helfen

Ab Juli sind insgesamt neun ADAC Pannenhelfer südlich von Bordeaux sowie in den Regionen rund um Montpellier, Avignon und Cannes im Einsatz. Ziel ist es, deutschen Urlaubern bei Pannen schnell und kompetent zu helfen und so die Mobilität auch im Ausland sicherzustellen.

Die Pannenhilfe in Frankreich unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten von der Situation in Deutschland:

Strenge Vorgaben auf Autobahnen: Auf französischen Autobahnen ist es privaten Pannenhelfern, darunter auch dem ADAC, nicht gestattet, direkt Hilfe zu leisten. Stattdessen muss die Pannenhilfe über die offiziellen Notrufsäulen am Straßenrand angefordert werden. Alternativ kann die Notrufnummer 112 gewählt werden, wenn keine Säule in Reichweite ist. Es wird dann ein konzessioniertes, regional zuständiges Abschleppunternehmen beauftragt. Die Kosten sind gesetzlich geregelt und müssen sofort beglichen werden. Sie variieren je nach Tageszeit, Wochentag und Art der Hilfeleistung.

Wichtig: In Frankreich darf man bei einer Panne auf der Autobahn selbst keine Maßnahmen ergreifen, nicht einmal das Warndreieck aufstellen. Alle Insassen müssen sich hinter der Leitplanke aufhalten, bis Hilfe eintrifft.

Einsatz abseits der Autobahnen: Die Gelben Engel des ADAC sind vor allem auf Landstraßen und in Städten aktiv, wo sie direkt Hilfe leisten und kleinere Reparaturen vor Ort durchführen können. So kann in vielen Fällen eine Weiterfahrt ermöglicht werden, ohne dass das Fahrzeug in eine Werkstatt abgeschleppt werden muss.

Kostenerstattung und Unterstützung: ADAC Mitglieder profitieren von umfangreichen Schutzbrief-Leistungen. Die Kosten für Abschleppdienste werden bis zu einem festgelegten Betrag übernommen. Die Organisation und Koordination der Einsätze erfolgt über die ADAC Auslandsnotrufstationen, die auch deutschsprachige Unterstützung bieten.

Auch in Italien helfen Gelbe Engel deutschen Urlaubern: Drei ADAC Straßenwachtfahrer sind für die Mitglieder am Gardasee, in Südtirol und in der Toskana unterwegs.

Für ADAC Plus- und Premium Mitglieder steht der Auslands-Notruf unter der zentralen Telefonnummer +49 89 22 22 22 rund um die Uhr zur Verfügung. Die Mitarbeiter sprechen Deutsch und koordinieren die Hilfe schnell und effizient. Zusätzlich kann die Pannenhilfe auch über die ADAC Pannenhilfe-App oder online gemeldet werden, was die Reaktionszeit weiter verkürzt. Im Notfall auf der Autobahn empfiehlt sich die Nutzung der europaweit gültigen Notrufnummer 112, die ebenfalls kostenfrei und mit automatischer Standortübermittlung erreichbar ist.