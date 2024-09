Panorama-Touren auf den Museumsturm – 312 Stufen bis zum Rundumblick

Ab 28. September gibt es regelmäßige Touren zur Aussichtsplattform auf dem Turm des Deutschen Museums

Traumhafte Aussichten: Ab Samstag, 28. September, gibt es regelmäßige Touren zur Panoramaplattform auf dem Turm des Deutschen Museums. Das Angebot gilt an den Wochenenden, an Feiertagen und in den Ferien. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Tickets gibt es an der Information in der Eingangshalle des Museums.

Rund 65 Meter über der Isar ist die Aussicht einfach traumhaft: im Süden das Alpenvorland und die Berge, im Westen die Altstadt mit den Welschen Hauben auf den Türmen der Frauenkirche, im Norden die Windräder und die Arena, im Osten die Hochhäuser und das Riesenrad. Vor dem atemberaubenden Rundumblick kommt man aber erst mal ein wenig ins Schnaufen: 312 Stufen führen vom Erdgeschoss auf die Aussichtplattform im Turm des Deutschen Museums.

„Man kann natürlich auch erst mal mit dem Turmaufzug auf Ebene 3 fahren“, sagt Dagmar Klauer. „Ab da sind es ,nur‘ noch 185 Stufen bis zur Plattform.“ Die Leiterin des Museumsbetriebs freut sich, dass sie den Besucherinnen und Besuchern des Deutschen Museums mit den Turmtouren jetzt „wortwörtlich einen weiteren absoluten Höhepunkt“ im Programm anbieten kann.

Die Turmtouren finden ab 28. September immer Samstag, Sonntag, an Feiertagen und in den Ferien statt. Die erste Tour beginnt um 9.30 Uhr, der letzte Aufstieg um 16 Uhr. Treffpunkt ist jeweils im Turmtreppenhaus auf Ebene 3. Von dort geht es im Halbstundentakt über 185 Stufen zur Aussichtsplattform. Dauer inklusive Auf- und Abstieg ca. 30 Minuten. Die Teilnahme kostet 5 Euro (für Museumsmitglieder frei). Alle Teilnehmenden benötigen zusätzlich zur Eintrittskarte zum Museum ein Ticket für die Tour, erhältlich an der Information in der Eingangshalle.