Panzernashornbulle Puri ist gut in seiner neuen Heimat, dem Zoo Amersfoort in den Niederlanden, angekommen. Am Donnerstagmorgen, den 14.12.2017, hatte er den Münchner Tierpark verlassen.

In den letzten Wochen haben die Tierpfleger mit Puri bereits eifrig das Einsteigen in die Transportbox geübt, so dass er auch am Tag der Abreise, ohne zu zögern, in den Container ging. Dieser wurde mithilfe eines Krans auf einen speziellen Tiertransport-LKW verladen, mit dem er bereits vor Tierparköffnung seine 800 Kilometer lange Reise antreten konnte. Kurz nach der Ankunft durfte Puri sein neues Zuhause ausgiebig inspizieren und scheint sichtlich Gefallen daran zu finden. Damit er sich in den nächsten Tagen gut eingewöhnt, wird Puri von einem seiner vertrautesten Tierpfleger begleitet.

Der zweieinhalbjährige Bulle ist auf Empfehlung des Zoo Basel, der das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) und das Internationale Zuchtbuch (ISB) für Panzernashörner verantwortet, nach Holland umgezogen. Dort soll er in den nächsten Jahren mit dem gleichaltrigen Bullen Thanos aus dem Tierpark Berlin zusammenleben, der demnächst ebenfalls nach Amersfoort umziehen wird.

In ein paar Jahren soll Puri mit einem weiblichen Panzernashorn für Nachwuchs sorgen. Da seine Mutter Rapti aus einem Nationalpark in Nepal stammt und ihre Gene noch nicht in dem entsprechenden Zoo-Genpool vertreten sind, ist Puri für das Europäische Erhaltungszuchtprogramm besonders wichtig. „Wir freuen uns, dass der Umzug nach Amersfoort gut geklappt hat und wünschen uns, in ein paar Jahren von Puris Nachfahren zu hören“, so Hellabrunns Zoodirektor Rasem Baban. In welchem Zoo und mit welchem Weibchen Puri in ein paar Jahren verkuppelt wird, steht bisher noch nicht fest.

Puri wurde am 31. August 2015 geboren und bringt mittlerweile stolze 1100 kg auf die Waage. Kurz nach seiner Geburt hatte Puri einen schweren Infekt, den er nur dank einer schnellen medizinischen Intensivbehandlung durch seine Pfleger und Tierärzte überlebte. Umso größer ist nun im Tierpark die Freude, diesen halbstarken Nashornbullen auf seine nächste Lebensetappe schicken zu können.

Puris Eltern Rapti und Niko sind auch weiterhin für die Besucher täglich von 9 bis 17 Uhr im Nashornhaus oder auf den umliegenden Außenanlagen zu sehen. Und für alle Fans von Puri, die noch einmal seine ersten Lebensjahre in Hellabrunn Revue passieren lassen möchten, ist das Nashorntagebuch wieder online.

Unter www.hellarunn.de/nashorntagebuch finden sich spannende Geschichten und tolle Tierbilder von Puri und seiner Mutter Rapti.