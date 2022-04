Parkmeile Trudering – Neuperlach: Digitale Projektwerkstatt

Parkmeilen – das sind innerstädtische Grünzüge, die große Erholungsflächen mit dem Grüngürtel am Stadtrand verbinden. Nun geht es in ausgewählten Bereichen los mit Aktionen und temporären Veranstaltungen, die diese Grünverbindungen aktivieren und ins Bewusstsein rufen sollen – auch auf der Parkmeile Trudering – Neuperlach, die über fünf Kilometer am östlichen Stadtrand zwischen den Landschaftsparks Riem und Hachinger Tal verläuft. Denkbar sind ein Flohmarkt ebenso wie der gemeinsame Bau von Hochbeeten, ein Imker-Workshop, vielleicht auch ein Staffellauf oder das Einrichten eines Treffpunkts – auf dafür geeigneten Flächen. Dafür sind Ideen der Bürger*innen gefragt.

Dazu lädt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung zusammen mit dem Büro Studio Stadt Region zu einer ersten digitalen Projektwerkstatt ein. Sie findet am Dienstag, 5. April, von 18 bis 20 Uhr statt. Neben der Ideensuche und -weiterentwicklung geht es um Informationen zur Aktionsplanung für die Parkmeile sowie um die Vernetzung interessierter Akteur*innen. Teilnehmen kann man über einen Link auf der Internetseite http://stadt.muenchen.de/infos/parkmeilen-muenchen, auf der auch weitere Informationen zu den Münchner Parkmeilen zu finden sind. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die geplanten Aktionen sind Teil des Projekts „Post-Corona-Stadt“, das vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert wird. Ideen können schon vorab per Mail an parkmeilen-aktionen@studio-stadt-region.de gesendet werden.