Pasing: 18-Jähriger überfallen und geschlagen

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 21:50 Uhr, verließ ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß den Pasinger Bahnhof.

Nach ca. 200 Metern traten zwei unbekannte Täter an ihn heran. Einer der Täter drückte ihn dabei an eine Hauswand und fragte nach dem Inhalt seiner Taschen. Der 18-Jährige widersprach zunächst, ließ sich jedoch dann unter Androhung von Schlägen durchsuchen. Einer der Täter entwendete daraufhin das Mobiltelefon aus der Jackentasche und fragte nach dem Entsperrcode. Der 18-Jährige weigerte sich, so dass der Haupttäter ihn nun ins Gesicht schlug.

Etwa 100 Meter entfernt von dem Geschehen parkte ein Passant mit seinem Pkw ein, woraufhin der 18-Jährige nach Hilfe schrie. Aufgrund dessen ließen die Täter von ihn ab und flüchteten mit dem Mobiltelefon zu Fuß zurück in Richtung Pasinger Bahnhof.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 17-19 Jahre alt, 180-190 cm groß, dunkelbraune Haare, braun-graue Augen, dünne Statur, südländische Erscheinung, sprach mit ausländischem Akzent; schwarzes Basecap, schwarzer Schlauchschal ins Gesicht gezogen, schwarze Softshelljacke, schwarze Hose, Handschuhe mit Rillen

Täter 2:

Männlich, 20-22 Jahre alt, 170 cm groß, Vollbart mit auffälligem Bartstreifen senkrecht unter der Unterlippe zum Kinn hin, breites Gesicht; weißes Basecap, schwarze Softshelljacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Pasinger Bahnhofes (Nordseite) und Carossastraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.