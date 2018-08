Pasing: Falscher Pflegedienstmitarbeiter klaut Schmuck aus Wohnung

Am Montag, 13.08.2018, gegen 14.30 Uhr, öffnete eine 75-jährige Münchnerin ihre Wohnung, nachdem es an der Tür geklingelt hatte. Ein bislang unbekannter Mann stellte sich als Pflegedienstmitarbeiter vor.

Anders als in bisherigen Fällen verwickelte der vermeintliche Pflegedienstmitarbeiter die Dame nicht in ein Gespräch, sondern schritt sofort an ihr vorbei in die Wohnung.

Wenig später kam der Mann mit einer Schmuckschatulle in der Hand aus dem Schlafzimmer. Die Seniorin fragte noch, was er denn da in der Hand hält, wurde dann jedoch zur Seite gestoßen und konnte den Unbekannten nur noch flüchtend sehen.

Über den Wert der Schmuckstücke konnte die Pasingerin keine exakten Angaben machen.

Täterbeschreibung:

Männlich, 40-50 Jahre alt, 170 cm groß, helle Haut, kein Bart, keine Brille; graues T-Shirt, kurze Hose.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall im Bereich der Josef-Lang-Straße und Nusselstraße in Pasing geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Wenn Sie alleine sind, haben Trickdiebe leichtes Spiel. Versuchen Sie bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzuzubitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie den Polizeinotruf 110!