Pasing-Obermenzing: Hundeleben gerettet

Berduxstraße – Am Sonntagmittag ist die Feuerwehr zu einem stecken gebliebenen Aufzug gerufen worden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, empfing sie ein Hundebesitzer, der ihnen die Situation wie folgt schilderte: In dem Aufzug waren zwei Personen und ein Dackel eingeschlossen. Der Hund war an der Leine – ohne auf sein Herrchen zu warten – in den Aufzug eingestiegen. Die Türe hatte sich geschlossen und der Aufzug war nach unten losgefahren. Allerdings hatte sich die Hundeleine in der Aufzugstür eingeklemmt, sodass der Aufzug stecken blieb.

Zwei unbeteiligte Passanten, die im Aufzug waren, hielten den kleinen Vierbeiner hoch, damit ihn die Leine nicht erdrosseln konnte. Die Feuerwehr schnitt von außen die Leine durch, öffnete die Tür und rettete die zwei Personen und den Hund. Unverletzt konnte er seinem Besitzer übergeben werden. Die beiden Fahrgäste blieben ebenfalls unverletzt.