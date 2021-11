Pasing: Pkw schneidet Linienbus und flüchtet – zwei Personen verletzt

Am Sonntag, 31.10.2021, gegen 12.00 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München die Landsberger Straße in Richtung stadteinwärts mit einem Linienbus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich circa zehn Fahrgäste im Bus.

Im Kreuzungsbereich mit der Bäckerstraße fuhr plötzlich aus bislang unbekannter Richtung ein Pkw in den Kreuzungsbereich ein und schnitt den Linienbus. Danach entfernte sich der unbekannte Pkw-Fahrer über die Bäckerstraße stadtauswärts.

Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Pkw zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. Insbesondere als Fahrgast befand sich eine

39-Jährige mit Wohnsitz in München im Linienbus. Sie führte ihr 3-jähriges Kind in einem Kinderwagen mit sich. Durch die plötzliche Bremsung fiel die 39-Jährige von ihrem Sitz und der Kinderwagen fiel nach vorne um und stieß ebenfalls gegen einen Sitz. Die 39-Jährige und ihr Kind wurden durch den Sturz leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gerbracht.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Verkehrspolizei aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Pkw machen können, bzw. Hinweise auf den Fahrer haben, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen