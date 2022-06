Pasing: Randale und Unfall mit einem Aufsitzrasenmäher

Am Sonntag, 12.06.2022, gegen 03:00 Uhr, wurden dem Polizeinotruf 110 mehrere

randalierende Personen in einem Innenhof in Pasing gemeldet.

Die Einsatzkräfte vor Ort nahmen aus der dortigen Tiefgarage laute Stimmen und

Motorengeräusche wahr. Kurz darauf konnten drei männliche Personen auf einem

Aufsitzrasenmäher festgestellt werden, welche aus der Tiefgarage ausfuhren und sich

entfernten. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung des vorbeifahrenden

Rasenmähers zunächst zu Fuß auf.

Nach kurzer Zeit wurde der Rasenmäher beschädigt aufgefunden, die drei Männer hatten

sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt. Nach ersten Ermittlungen vor Ort wurde der

Rasenmäher zunächst aus der Tiefgarage entwendet. Im weiteren Verlauf kollidierte

dieser mit einem Begrenzungspfosten und die Tatverantwortlichen entfernten sich ohne

den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen wurden drei Tatverdächtige (zwei 20-

Jährige und ein 21-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz in München) angetroffen und

festgenommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden bei diesen Anhaltspunkte für

eine Alkoholisierung festgestellt.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen.

Es wurden Ermittlungsverfahren auf u.a. auf Grund des Diebstahl des Rasenmähers,

Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Welcher

der drei Tatverdächtigen den Rasenmäher zum Unfallzeitpunkt führte, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen, welche durch die Münchner Verkehrspolizei geführt werden.