Pasing: Smart von Tram erfasst

Am Knie – Bei einem Unfall zwischen einer Trambahn und einem Smart ist ein Insasse verletzt worden.

Ein 36-Jähriger war mit seinem Smart Am Knie Richtung Landsberger Straße unterwegs. An einer Straßenkreuzung wollte er die Fahrtrichtung wechseln. Der Fahrer einer heranfahrenden Trambahn sah das Abbiegemanöver, konnte aber die Straßenbahn nicht mehr rechtzeitig stoppen. Bei dem Unfall wurde der Smart noch mehrere Meter auf den Schienen mitgeschoben. Die alarmierten Einsatzkräfte untersuchten sofort die betroffenen Unfallbeteiligten und stellten dabei die Schwere der Verletzungen des Smartfahrers und zweier betroffener Damen in der Tram fest. Die Frauen wurden nur ambulant untersucht. Bei dem Fahrer des Smart stellten die Einsatzkräfte mittelschwere Verletzungen fest. Das Notarztteam empfahl daher, dass der Fahrer schnell über die Seitentür gerettet werden solle. Die Feuerwehr öffnete die Tür, sodass mittels eines Rettungsbrettes der Fahrer schonend und stabilisiert aus seinem Fahrzeug gerettet werden konnte. Anschließend transportierten sie ihn in eine Münchner Klinik. Der Tramfahrer wurde durch geschultes Personal psychisch betreut.

Die Fahrbahn war beidseits während der Rettungsmaßnahmen gesperrt, Richtung Landsberger Straße bis zum Abschluss der Unfallaufnahme. Am Smart entstand Totalschaden, zur Tram kann kein Schadensumfang genannt werden.