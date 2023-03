Pasing: Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen

Am Montag, 06.03.2023, gegen 18:45 Uhr, befand sich ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München als Gast in einer Badeanstalt in Pasing. Während seines Aufenthalts fiel dem 28-Jährigen ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck auf, welcher ihm mehrfach in den Ruhebereich des Saunaareals folgte. Als sich der 28-Jährige auf eine Liege im Ruhebereich legte, begab sich der 27-Jährige neben ihn und fing auf einer nahegelegenen Liege an, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Hierbei öffnete der 27-Jährige seinen Bademantel, woraufhin sein erigiertes Glied gesehen werden konnte.

Der 28-Jährige begab sich anschließend zu den Mitarbeitern der Badeanstalt, welche die Polizei verständigten. Der 27-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abnahme seiner DNA wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.