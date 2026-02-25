Pasinger Stadtpark: Versuchter Raub eines Rucksacks – 25-Jährige angegriffen und geschlagen

Am Montag, 23.02.2026, gegen 22:15 Uhr, war eine 25-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München als Fußgängerin im Pasinger Stadtpark unterwegs.

Dort versuchten ihr drei bislang unbekannte Täter, den am Rücken getragenen Rucksack gewaltsam zu entreißen.Zudem nahm einer der drei Täter einen am Boden liegenden Ast und schlug der 25-Jährigen damit gegen den Kopf.Da sich die 25-Jährige zur Wehr setzte, gelang es ihr, den Rucksack zu behalten.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute vom Tatort.

Im Anschluss wandte sich die 25-Jährige an die zuständige Polizeiinspektion in Pasing, um dort den Vorfall anzuzeigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte bislang keine neuen Hinweise auf die Täter.

Die 25-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, 16-17 Jahre alt, 160-175cm groß, schlank, dunkle Winterjacke mit Kapuze, dunkle Haare, zentralasiatisches Aussehen, einer der drei hatte auffällig buschige Augenbrauen.

Zeugenaufruf:

Wem hat im angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Pasinger Stadtparks Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.