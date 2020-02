Patientinnentag 2020 zum Thema Brustkrebs

Die neuesten Therapieentwicklungen, psychologische Unterstützung, Ernährung und Bewegung – unter anderem diese Themen stehen beim „Patientinnentag 2020 – Thema: Brustkrebs“ des Brustzentrums am LMU Klinikum München und Brustkrebs Deutschland e.V. am Mittwoch, 4. März, auf dem Programm. Neben zahlreichen Workshops und Vorträgen inklusive Diskussionen mit den Teilnehmern gibt es auch ein vielfältiges Ausstellerangebot. Der Informationstag findet von 13 bis 19 Uhr im Hörsaaltrakt im Klinikum Großhadern statt und wendet sich an Patientinnen und Patienten, Ärzte, Fachpersonal, Angehörige und alle Interessierten.

In den Vorträgen und Diskussionen informieren die Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Pflegekräfte des Brustzentrums sowie Kooperationspartner des Brustzentrum-Netzwerks auch zu Themen wie Therapiestandards und -neuerungen, antihormonelle Therapie und aktuelle Studien. Ebenso werden die neuesten Erkenntnisse vom weltweit größten Brustkrebskongress in San Antonio (USA) im Dezember 2019 vorgestellt.

In den Workshops können Interessierte sich unter anderem zu OP-Möglichkeiten, Lebensstilintervention, psychologischer Unterstützung, Nachsorge sowie Diagnostik und Therapie beim familiären Mammakarzinom informieren.

Zu den Themen Bewegung und Ernährung wird die Gründerin von „Outdoor against Cancer OAC“ Petra Thaller referieren. Denn diese Themen werden für Brustkrebspatientinnen in den verschiedenen Behandlungssituationen – begleitend zur Therapie – immer wichtiger, um das Wohlbefinden zu verbessern, die Erkrankung zu bewältigen und die Therapie besser zu vertragen. Petra Thaller ist national und international zu diesem Thema unterwegs – und mit vielen Angeboten in München und Umgebung. Ihre Erfahrung spiegelt sich auch in ihrem Buch: „Outdoor against Cancer: Wie Bewegung und Sport im Kampf gegen Krebs wirken. Schnellere Genesung, Mehr Lebensqualität, Bessere Prognosen.“

Ein weiteres Thema des Informationsnachmittags wird E-Health sein. Experten erklären, wie zum Beispiel Apps bei der Therapie begleiten und bei der Vorbereitung auf Arztgespräche helfen können.

Prof. Sven Mahner, Klinikdirektor der LMU-Frauenklinik, wird die Veranstaltung eröffnen. Durch das Programm führen Renate Haidinger, Vorsitzende von Brustkrebs Deutschland e.V., und Prof. Nadia Harbeck, Leiterin des Brustzentrums am LMU Klinikum München. Für Unterhaltung sorgt der Chor Pink Voices von brustkrebs-muenchen e.V. unter der Leitung von Joy C. Green. Außerdem gibt es zahlreiche Informationsstände im Foyer.

Informationen zur Veranstaltung:

Zeit: Mittwoch, 4. März, 13 bis 19 Uhr

Ort: LMU Klinikum – Großhadern (Hörsaaltrakt), Marchioninistr. 15, 81377 München

Weitere Infos: www.lmu-brustzentrum.de und www.brustkrebsdeutschland.de