Patti Smith, Lionel Richie, Dido, Melissa Etheridge und weitere Musik-Highlights auf dem Tollwood Sommerfestival 2020

VIELFALT IST PROGRAMM. Newcomer, internationale Rock-Legenden und nationale Größen der Musikszene stehen beim Tollwood Sommerfestival vom 24. Juni bis 19. Juli auf der Bühne der Musik-Arena im Olympiapark Süd. Der Vorverkauf ist stark angelaufen, mehrere Konzerte sind bereits ausverkauft (Sting, Mark Forster, Sido, The BossHoss) und bei einigen sollten die Fans aufgrund der erhöhten Nachfrage schnell zugreifen (u. a. Spider Murphy Gang, Johannes Oerding). Tickets und Infos gibt es unter tollwood.de

26 Konzertabende von Blues-Rock bis hin zu Rap-Metal erwarten die Besucher*innen: Zwei markante Reibeisenstimmen machen in einem Doppelkonzert Halt auf Tollwood: Bonnie Tyler & Chris Norman treten unter dem Slogan „Two Legends – One Summer Night“ am 28.6. auf. Punkrock-Legende Patti Smith spielt eins ihrer sechs Deutschlandkonzerte am 19.7. auf Tollwood. Eine weitere Powerfrau im Line-up des Festivals ist Dido, die nach 15 Jahren Live-Abstinenz mit Songs ihres aktuellen Albums „Still On My Mind“ und Megahits wie „White Flag“ oder „Life For Rent“ auf der Bühne der Musik-Arena stehen wird (14.7.). Ebenso viel Power und eine kraftvolle Stimme bringt die US-Sängerin Melissa Etheridge mit auf das Sommerfestival. Am 2.7. präsentiert sie ihr aktuelles Album „The Medicine Show“ auf Tollwood: Gitarrensoli und energiegeladener Sound garantiert. Alle Indie-Rock Fans kommen am 29.6. auf ihre Kosten, wenn die britische Band Editors auf Tollwood zu Gast ist. 15 Jahre Erfahrung auf den Bühnen der Welt haben die fünf Mitglieder in ein Best-of-Album gepackt. „Black Gold“ enthält auch aber neue Songs, auf die die Besucher*innen gespannt sein dürfen. Ein Highlight folgt dem anderen und am 7.7. sagt Lionel Richie höchstpersönlich „Hello“ zu seinen Fans auf Tollwood. Für die perfekte Sommerparty mit Brasspop und heißen Beats sorgen Querbeat am 9.7. Die 13-köpfige Band aus Bonn, deren Steckenpferd anfangs der Kölner Karneval war, lebt für Live-Momente und ist ein Garant für ein unvergessliches Festival-Highlight.

Konzertkarten sind unter der Tollwood-Tickethotline 0700 383850 24 (je nach Anrufernetz ca. 12,6 Ct/min), unter www.tollwood.de oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim erhältlich.

Das Line-up im Überblick:

4.06.2020 | Spider Murphy Gang (Zusatztermin)

25.06.2020 | Spider Murphy Gang

26.06.2020 | SDP

27.06.2020 | Johannes Oerding

28.06.2020 | Bonnie Tyler & Chris Norman

29.06.2020 | Editors

30.06.2020 | Element of Crime

01.07.2020 | Body Count feat. Ice-T

02.07.2020 | Melissa Etheridge

03.07.2020 | Alvaro Soler

04.07.2020 | Dieter Thomas Kuhn & Band

05.07.2020 | Revolverheld

06.07.2020 | Sting (ausverkauft)

07.07.2020 | Lionel Richie

08.07.2020 | Lynyrd Skynyrd

09.07.2020 | Querbeat

10.07.2020 | Haindling

11.07.2020 | BOSSE

12.07.2020 | The BossHoss (ausverkauft)

13.07.2020 | SIDO (ausverkauft)

14.07.2020 | DIDO

15.07.2020 | Pizzera & Jaus (Zusatztermin)

16.07.2020 | Pizzera & Jaus

17.07.2020 | Mark Forster ((ausverkauft))

18.07.2020 | Schmidbauer & Kälberer laden ein

19.07.2020 | Patti Smith

