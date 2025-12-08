Paul Daly Band und Dieter Reiter begeistern beim Benefizkonzert im Hexenkessel

Am Sonntag, den 7. Dezember, verwandelte sich der Hexenkessel auf dem Tollwood Winterfestival in einen musikalischen Treffpunkt mit Herz: Für die Stiftung Kinderklinik München Schwabing spielten die Paul Daly Band und Münchens OB Dieter Reiter ein stimmungsvolles Benefizkonzert, daß das Publikum begeisterte und gleichzeitig Gutes bewirkte.

Bereits ab 15:30 Uhr sorgten die Musiker für eine warme, festliche Atmosphäre, die den vollen Hexenkessel sofort mitriss. Auch Otto Staniloi, Saxophonist der Spider Murphy Gang, war dabei und unterstützte mit seinen satten Sounds das Konzert. In bester Laune präsentierten die Künstler zudem ihr neues Stück „I’mog München in der Weihnachtszeit“, das spontane Begeisterung auslöste und perfekt ins adventliche Ambiente passte.

Der Eintritt war frei – und dennoch zeigte sich das Publikum großzügig:

Rund 5.500 Euro an Spenden konnten bereits gesammelt werden. Die Band verzichtete zudem auf ihre Gage, um die Stiftung zusätzlich zu unterstützen.

Ein weiteres Highlight war die Versteigerung von drei „Tröstetigern“, die für insgesamt 200 Euro neue Besitzer fanden und künftig kleinen Patientinnen und Patienten Trost spenden sollen.

Das Benefizkonzert war ein voller Erfolg – musikalisch, atmosphärisch und vor allem für den guten Zweck. Ein Abend, der wieder bewiesen hat: München feiert nicht nur gern, sondern hat auch ein großes Herz.

Wer mehr über die Stiftung Kinderklinik München Schwabing wissen will und wie wichtig ihre Arbeit ist >>>>