Paul Daly – Live in Concert – 23.10.2021 im Bürgerhaus Pelkovenschlössl

Paul Daly kennen viele als Betreiber vom Kilians Irish Pub und Kennedy’s Bar & Restaurant. Dass der gebürtige Ire auch ein leidenschaftlicher Musiker ist, das beweist er mit seiner Paul Daly Band und Auftritten mit u. a. Oberbürgermeister Dieter Reiter, zuletzt beim Munich Irish Nights Festival. Kein Wunder also, dass der 64-Jährige den Lockdown kreativ genutzt hat – und uns nun sein Buch „Words, Dreams & Shadows“ zusammen mit seinem ersten Soloalbum seit 1989 präsentiert: live und solo. „Earth Songs“ betitelt Paul Daly sein Herzensprojekt, das acht eigens geschriebene und komponierte Lieder wie „Travelling Boots“ und „Hope For Me And You“ enthält sowie acht Coverhits mit „Great Song of Indifference“ (Bob Geldorf) oder „Down by the River“ (Hammond/Hazlewood) uvm.

Vor allem der Song „Destruction“ bedeutet Paul Daly persönlich viel. Denn schon vor mehr als 30 Jahren hat der Musiker mit „Eve of Destruction“ die Zerstörung unseres Planeten Erde durch uns Menschen besungen. Traurig aber wahr, ist das Thema aktueller denn je. Und es schwindet die Hoffnung auf Besserung. Den Preis dafür bezahlen unsere Kinder und Enkel. Paul Daly, selbst Großvater, möchte mit seinem Song zum Nachdenken bewegen und zu mehr Freundlichkeit, Frieden und Liebe. „Hoffnung für dich und mich“, wie er es nennt.

So verspricht auch das Konzert mit Lesung am Samstag, 23.10.2021 um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl (Moosacher St.-Martins-Platz; Eintritt; 14 Euro, Mitglieder: 12 Euro; VVK unter 089/14325492 und www.dieLinie1.de) ein abwechslungsreicher und unterhaltsamer Abend zu werden. Denn der Musiker und Gastwirt nimmt uns mit auf seine (Lebens-)Reise durch ganz Europa – mal lustig, mal nachdenklich, aber immer mit dem Herzen dabei.