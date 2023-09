Paulaner testet E-LKW auf der Wiesn

Die Paulaner Brauerei Gruppe testet dieses Jahr erstmalig batteriebetriebene LKWs zur Belieferung des Oktoberfests. Damit trägt die Brauerei nicht nur zur Emissionsreduktion im Straßenverkehr bei, sondern auch zur erhöhten Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Das Pilotprojekt der Veranstaltungslogistik der Paulaner Getränke und Service Gesellschaft und Volta Trucks ist vielversprechend gestartet.

Der E-LKW Volta Zero erfüllt zwei wichtige Aspekte im Transportwesen: Verkehrssicherheit und emissionsarme Mobilität. Mit dem elektrischen Nutzfahrzeug testet die Paulaner Brauerei Gruppe, ob zukünftig im größeren Stil CO 2 -Emissionen im Stadtverkehr eingespart werden können. Mit einer Reichweite von 150 bis 200 Kilometern eignet sich der Volta Zero ideal für den innerstädtischen Verteilerverkehr. Zudem tragen die LKWs ohne Auspuffemissionen zur Verbesserung der Luftqualität in der Stadt bei.

Auch der Sicherheitsaspekt spielt eine zentrale Rolle in der Testphase. Durch eine niedrige Position und das verbreiterte Sichtfeld hat der Fahrers einen besseren Überblick über die andere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer oder Fußgänger.

Das auffallende Design des Fahrzeugs hat auch bei den Besuchern des Oktoberfests für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Fahrer der E-LKWs erhielten bisher viele neugierige Blicke und Fragen zum Biertransport von morgen.