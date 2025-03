PDC – ELTEN Safety Shoes wird neuer Titelsponsor ausgewählter European Tour Events

ELTEN Safety Shoes steigt zur Saison 2025 als neuer Hauptsponsor der PDC European Tour ein. Das Unternehmen wird Titelsponsor von neun hochkarätigen Dartsevents in Deutschland, Österreich und den Niederlanden und stärkt damit seine Präsenz in einer der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt.

Mit dieser Partnerschaft setzt ELTEN ein klares Zeichen für sein Engagement im Profisport. Die PDC Europe, als europäische Organisation der Professional Darts Corporation (PDC), richtet jedes Jahr hochklassige Turniere aus, die zehntausende Fans in die Arenen und Millionen vor die Bildschirme locken.

„Die Internationalisierung unserer Marke ist für uns ein zentraler Schritt, und mit der PDC European Tour haben wir einen idealen Partner gefunden, um unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen. Darts ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit, und wir freuen uns, ein Teil dieser dynamischen Entwicklung zu sein. Als Hauptsponsor wollen wir nicht nur unsere Marke stärken, sondern auch ein verlässlicher Partner für den Sport und seine Fans sein“, betont Denise Pollex, Leitung Marketing & Unternehmenskommunikation ELTEN GmbH.

Für die PDC Europe bedeutet diese Partnerschaft eine nachhaltige Weiterentwicklung der bestehenden Turnierserien.

„Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit ELTEN weiter auszubauen und gemeinsam neue Maßstäbe im Dartssport zu setzen. Die PDC Europe steht für hochklassige Events, Spannung und eine stetig wachsende Fangemeinde – Werte, die ELTEN mit seiner Innovationskraft und Verlässlichkeit teilt. Gemeinsam gehen wir den nächsten Schritt, um den Dartsport in Europa weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen für diese faszinierende Sportart zu begeistern“, sagt Werner von Moltke (Geschäftsführer Moltke Sports GmbH) zur Zusammenarbeit.

ELTEN Safety Shoes zählt zu den führenden Herstellern von Sicherheitsschuhen in Europa und steht seit über 110 Jahren für höchste Qualität, Innovation und Komfort. Das Unternehmen mit Sitz in Uedem am Niederrhein kombiniert modernste Technologien mit traditionellem Handwerk und setzt Maßstäbe in der Branche.

Moltke Sports ist der Partner der PDC für Kontinentaleuropa. Dabei organisiert und vermarktet Moltke Sports die Darts-Turniere unter der Marke „PDC Europe“. Moltke Sports ist für die gesamte Veranstaltungsorganisation sowie alle sportlichen Belange, Sponsoring, Produktion vor Ort, Ticketing, Merchandising, Hospitality / F&B und PR verantwortlich.