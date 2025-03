PDC Players Championship 8: Martin Schindler siegt – Vier Deutsche unter den Top 32

Die PDC ist zurück in Hildesheim – und auch am zweiten Tag der Players Championship geht es direkt spektakulär los. Das Players Championship Event 8 startet mit einem echten Highlight: Lukas Wenig gelingt in seinem Erstrundenmatch gegen Dom Taylor ein 9-Darter – doch trotz des perfekten Legs und eines starken Averages von 103.34 muss er sich am Ende mit 4:6 geschlagen geben.

Besser lief es für Gabriel Clemens, der sich in einem deutschen Duell gegen Leon Weber mit 6:2 durchsetzte. Mit einem Durchschnitt von 100.34 Punkten unterstrich er seine starke Form in der Partie. Auch Niko Springer sorgt für Furore: Er besiegt den ehemaligen Weltmeister Michael Smith mit 6:3 und einem beeindruckenden Average von 101.53.

Der Sieger des Vortages, Gary Anderson, scheidet in der zweiten Runde überraschend gegen Greg Ritchie aus.

In der Runde der letzten 32 stehen mit Niko Springer, Kai Gotthardt, Martin Schindler und Gabriel Clemens dennoch vier deutsche Spieler, was die starke Präsenz der heimischen Akteure unterstreicht.

In einem hochklassigen Match muss sich Gabriel Clemens trotz eines überragenden Averages von 108 Punkten gegen Ryan Searle geschlagen geben. Kai Gotthardt unterliegt Nick Kenny im Decider, während Niko Springer mit 3:6 gegen Sebastian Bialecki verliert. Erfolgreich bleibt jedoch Martin Schindler, der sich mit 6:3 gegen Robert Grundy durchsetzt.

„The Wall“ spielte sich bis ins Finale und überlebte dabei im Halbfinale zwei Matchdarts. Im Finale gegen Jeffrey De Graaf zeigt Schindler dann keine Nerven sichert sich mit einem 8 – 1 Sieg seinen ersten Players Championship Titel. Er ist erst der zweite Deutsche – nach Max Hopp – dem dies gelingt.

Damit reist Schindler mit dem Maximum an Selbstvertrauen zum bevorstehenden European Tour Event in Göttingen.