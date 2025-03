PepsiCo und Radeberger Gruppe gehen mit dem Olympiapark München eine exklusive Partnerschaft ein

Markenstärke, innovative Konzepte und Eventexpertise überzeugen

Neu im Angebot: Mehrweg für mehr Nachhaltigkeit

Beste Aussichten für Fans des Champions League Finales

PepsiCo und die Radeberger Gruppe, die die PepsiCo-Marken in Deutschland exklusiv in der Gastronomie vertreibt, sind neue Partner des „Treffpunkt Olympiapark“. Die Werbekooperation in der Kategorie „Softdrinks und Wasser“ mit der Olympiapark München GmbH wird für die Unternehmen neue Gestaltungsmöglichkeiten, Synergien sowie ein positives Image schaffen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich unser neuer Partner Olympiapark für unser gemeinsames Angebot entschieden hat und unsere Konzepte, unsere Leistungsfähigkeit und unsere Eventexpertise überzeugt haben. Wir werden den Gästen des Olympiaparks bei Konzerten, Festivals und allen anderen Veranstaltungen erstklassige Besuchserlebnisse bereiten und sie mit unseren Gastronomiekonzepten, vielen innovativen Ideen und vor allem: mit viel Freude an Getränken überzeugen“, fasst Adrian Klie, Commercial Director PepsiCo Kooperation der Radeberger Gruppe zusammen.

Seit vielen Jahren unterstützt der Sponsorenpool „Treffpunkt Olympiapark“ die Olympiapark München GmbH dabei, Veranstaltungen zu akquirieren, Events durchzuführen und Promotion-Aktionen umzusetzen. Im Gegenzug nutzen die Partner den Park als einzigartige Kommunikationsplattform mit all seinen Kanälen.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit PepsiCo und der Radeberger Gruppe neue zuverlässige Partner gewonnen haben, die uns mit ihrem Veranstaltungs-Knowhow, ihrer Nachhaltigkeitsagenda und ihrem Engagement für innovative Lösungen dabei unterstützen werden, den Olympiapark mit einzigartigen Momenten zu füllen“, sagt die Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, Marion Schöne.

Neu-Isenburg, 11. März 2025 – PepsiCo und die Radeberger Gruppe, die die PepsiCo-Marken in Deutschland exklusiv in der Gastronomie vertreibt, sind neue Partner des „Treffpunkt Olympiapark“. Die Werbekooperation in der Kategorie „Softdrinks und Wasser“ mit der Olympiapark München GmbH wird für die Unternehmen neue Gestaltungsmöglichkeiten, Synergien sowie ein positives Image schaffen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich unser neuer Partner Olympiapark für unser gemeinsames Angebot entschieden hat und unsere Konzepte, unsere Leistungsfähigkeit und unsere Eventexpertise überzeugt haben. Wir werden den Gästen des Olympiaparks bei Konzerten, Festivals und allen anderen Veranstaltungen erstklassige Besuchserlebnisse bereiten und sie mit unseren Gastronomiekonzepten, vielen innovativen Ideen und vor allem: mit viel Freude an Getränken überzeugen“, fasst Adrian Klie, Commercial Director PepsiCo Kooperation der Radeberger Gruppe zusammen.

Seit vielen Jahren unterstützt der Sponsorenpool „Treffpunkt Olympiapark“ die Olympiapark München GmbH dabei, Veranstaltungen zu akquirieren, Events durchzuführen und Promotion-Aktionen umzusetzen. Im Gegenzug nutzen die Partner den Park als einzigartige Kommunikationsplattform mit all seinen Kanälen.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit PepsiCo und der Radeberger Gruppe neue zuverlässige Partner gewonnen haben, die uns mit ihrem Veranstaltungs-Knowhow, ihrer Nachhaltigkeitsagenda und ihrem Engagement für innovative Lösungen dabei unterstützen werden, den Olympiapark mit einzigartigen Momenten zu füllen“, sagt die Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, Marion Schöne.

„Ein erstes wichtiges Highlight unserer neuen Partnerschaft mit dem Olympiapark ist das diesjährige UEFA Champions League Finale, das München erneut zur internationalen Fußballhauptstadt macht – mit vier Tagen voller Fußballspaß im Olympiapark, kostenfreien Konzerten, einem Turnier mit UEFA-Legenden und der Chance, die Champions-League-Trophäe hautnah zu erleben“, erklärt Dirk Smieja, Away from Home Lead PepsiCo DACH. Über ihr Engagement im „Treffpunkt Olympiapark“ hinaus werden sich PepsiCo und die Radeberger Gruppe auch beim dreitägigen Actionsportfestival MASH präsentieren und engagieren, einem Event, das gerade in der jungen Szene großes Ansehen und Interesse genießt und so ein attraktives Umfeld für den neuen „Treffpunktpartner“ ist.

Seit über 50 Jahren ist der Münchner Olympiapark ein echter Publikumsmagnet. Sportliche und kulturelle Großveranstaltungen begeistern jährlich Hunderttausende Besucherinnen und Besucher. PepsiCo garantiert künftig mit seinem umfangreichen Mehrweg-Angebot nicht nur erfrischenden, sondern auch umweltfreundlicheren Genuss.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft von PepsiCo, Radeberger Gruppe und Olympiapark stehen nachhaltige Verpackungslösungen wie Mehrwegflaschen (0,33 l Glas MW und 0,5 l PET MW). Es werden erfrischende Getränke wie Pepsi ZERO, Pepsi, Schwip Schwap oder 7Up und Mineralwasser Original Selters aus dem Hause Radeberger Gruppe bei den kommenden Veranstaltungen erhältlich sein. Im Gegenzug erhält PepsiCo umfängliche Werberechte im Olympiapark wie Spoteinspielungen, Nutzung des Parks als Eventlocation, digitale Integrationen, Logodarstellungen, Point-of-Sales-Möglichkeiten und vieles mehr.