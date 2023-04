Perlach: Pkw gerät in den Gegenverkehr – eine Person leicht verletzt

Am Dienstag, 18.04.2023, gegen 16:00 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit einem Pkw BMW die Putzbrunner Straße in Richtung Putzbrunn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-Jähriger mit einem Pkw Tesla die Putzbrunner Straße in Fahrtrichtung München. Im Fahrzeug des 46-Jährigen befanden sich zu dieser Zeit zwei Familienangehörige (49 und 8 Jahre alt).

Vermutlich aufgrund einer akuten Erkrankung geriet die 58-Jährige bei gerader Straßenführung in den Gegenverkehr und kollidierte trotz eines Ausweichversuches mit dem Pkw des 46-Jährigen. Nach der Kollision mit dem Pkw geriet das Fahrzeug der 58-Jährigen auf den gegenüberliegenden Rad- und Gehweg und prallte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall verletzte sich die 58-Jährige und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Pkw Tesla bleiben unverletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.