Person leblos neben Fahrrad in Ottobrunn aufgefunden

Am Montag, 09.02.2026, gegen 05:30 Uhr, wurde ein 57-jähriger Tunesier mit Wohnsitz im Landkreis München, liegend neben seinem Rennrad auf der Fahrbahn in der Mozartstraße (Ottobrunn) aufgefunden.

Ein zufällig vorbeikommender Passant wurde auf diese Situation aufmerksam und leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen beim 57-Jährigen ein. Zudem verständigte er den Notruf. Der 57-Jährige wurde im Folgenden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo er wenig später verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Der gesamte Unfallhergang muss aktuell noch ermittelt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.