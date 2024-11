Person stirbt bei Wohnhausbrand in Fürstenried

Am späten Montagabend ist es in Fürstenried zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 22.50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einem Brand in einem Wohnhaus alarmiert. An der Einsatzstelle schlugen bereits Flammen aus dem Erdgeschoss und das Feuer griff auf das erste Obergeschoß über. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte setzten sofort ein Hohlstrahlrohr im Außenangriff ein, um die Flammen zu bekämpfen. Da sich möglicherweise noch zwei Personen im Gebäude befanden, gingen unverzüglich mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude vor.

Nach kurzer Zeit wurde in dem Haus eine leblose Person gefunden und ins Freie gebracht. Für sie kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die zweite vermisste Person befand sich bereits außerhalb des Gebäudes und meldete sich beim Einsatzleiter der Feuerwehr. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut.

Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings zogen sich die Nachlöscharbeiten noch längere Zeit hin. Das Gebäude ist aufgrund des Brandereignisses nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Ob es sich bei dem Todesopfer um den Bewohner des Hauses handelt, konnte noch nicht geklärt werden.