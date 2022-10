Personalnot: MVG reagiert mit temporären Fahrplan-Änderungen auf Bus-Ausfälle

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kämpft, wie viele Verkehrs-unternehmen bundesweit, mit einem akuten Personalengpass beim Bus. In den vergangenen Wochen sind aus diesem Grund im gesamten Busnetz immer wieder Fahrten kurzfristig und ungeplant ausgefallen. Um den Fahrgästen wieder einen möglichst verlässlichen Fahrplan anzubieten, reagiert die MVG mit gezielten Änderungen auf 10 von 94 Buslinien. Hier wird das Angebot zeitweise reduziert, wo die Nachfrage dies zulässt, und zwar von Dienstag, 4. Oktober, bis vorerst Sonntag, 23. Oktober.

„Seit mehreren Wochen erleben wir einen gleichbleibend hohen Krankenstand bei den Busfahrerinnen und Busfahrern. Der auch in anderen Branchen deutlich spürbare Mangel an Fachkräften verschärft die Lage zusätzlich. All das hat zur Folge, dass uns momentan trotz größter Bemühungen nicht genug Busfahrerinnen und Busfahrer zur Verfügung stehen“, sagt MVG-Buschef Veit Bodenschatz.

„Damit der Bus, der im Fahrplan steht, auch kommt, greifen wir jetzt vorübergehend in die Planung ein. Im Laufe des Monats werden wir die Situation neu bewerten. Unser Ziel ist, möglichst bald wieder zum Normalfahrplan zurückzukehren. Um kurzfristig handeln zu können, halten wir beide Fahrpläne vor“, so Bodenschatz weiter.

Die Anpassungen von Dienstag, 4. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, in der Übersicht:

• X30: Mo-Fr alle 10 statt 6-7 Min. Im Abschnitt Harras – Tegernseer Landstraße verkehren parallel die Linien 54 und 153.

X35: alle 20 statt 10 Min. Zwischen OEZ und Alte Heide fährt parallel der ExpressBus X36 alle 20 Min.

Bus 55: Mo-Fr in den Hauptverkehrszeiten alle 6-7 statt 5 Min.

Bus 58/68: Mo-Fr von 9-15 Uhr alle 10 statt 5 Min. im Abschnitt Hauptbahnhof – Silberhornstraße

Bus 62: Mo-Fr von 9-15 Uhr alle 10 statt 6-7 Min.

Bus 100: Mo-Fr von 9-15 Uhr und am Wochenende alle 20 statt 10 Min. Abschnittsweise parallel fahren die Linien U4/U5, 54, 58/68

Bus 145: sonntags alle 20 statt 10 Min. (z. T. mit größeren Bussen)

Bus 155: samstags alle 20 statt 10 Min. (z. T. mit größeren Bussen)

Bus 168: Mo-Fr von 9-15 Uhr und am Wochenende alle 20 statt 10 Min. (z. T. mit größeren Bussen)

Bus 177: Mo-Fr von 9-15 Uhr alle 20 statt 10 Min.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit den Fahrplan-Aushängen an den Haltestellen über die Änderungen. Alle Informationen sind außerdem auf mvg.de sowie in der App „MVG Fahrinfo München“ abrufbar.

Aktuelle Ausschreibungen und Informationen über die Karrieremöglichkeiten bei MVG und den Stadtwerken München (SWM) gibt es auf mvg.de/karriere.