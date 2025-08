Personenunfall am Heimeranplatz – 82-Jährige leicht verletzt

Am Dienstagvormittag (5. August) kam es am S-Bahnhaltepunkt Heimeranplatz zu einem Einsteigeunfall. Eine 82-Jährige wurde dabei augenscheinlich leicht verletzt.

Gegen 10:10 Uhr stürzte eine 82-jährige Deutsche am S-Bahnhaltepunkt Heimeranplatz – ohne Fremdverschulden – zwischen S-Bahn und Bahnsteig.

Die Frau aus Pullach befand sich in Begleitung einer Nachbarin. Als beide die S-Bahn (S7, Fahrtstrecke Pullach – Heimeranplatz) verließen, stürzte die 82-Jährige mit einem Bein in den Hohlraum zwischen der Eingangstür der S-Bahn und dem Bahnsteig. Die Frau konnte sich nicht eigenständig befreien. Erst nach rund zwei Minuten half ihr ein unbekannter Reisender aus der misslichen Situation und zog sie zum Bahnsteig hoch, bevor die S-Bahn wieder anfuhr.

Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde die, augenscheinlich nur leicht verletzte 82-Jährige – in Begleitung der Nachbarin – vom Rettungsdienst vorsorglich zur Begutachtung in ein Münchner Krankenhaus transportiert. In wie weit der Triebfahrzeugführer den Vorfall mitbekommen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei.