Personenverkehr wieder nach regulärem Fahrplan unterwegs – S-Bahn-Verkehr weiterhin beeinträchtigt!

Nach dem vorzeitigen Ende des GDL-Streiks fahren die Fernverkehrszüge der DB seit heute Morgen wieder nach dem regulären Fahrplan, es kommt nur noch zu vereinzelten Einschränkungen. Im Regional- und S-Bahnverkehr der DB wird es den ganzen heutigen Tag über noch zu regional unterschiedlichen Einschränkungen kommen. Wir bitten unsere Fahrgäste, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt noch einmal in den digitalen Auskunftsmedien der DB zu informieren.

Stammstrecke/Gesamtnetz: GDL-Streik ist beendet / S-Bahn-Verkehr weiterhin beeinträchtigt!

der GDL-Streik ist beendet. Aufgrund der kurzfristigen Verkürzung des Streiks können wir leider am Montag noch nicht den regulären Fahrplan anbieten. Bis in die Nacht auf Dienstag sind daher weniger S-Bahnen unterwegs als gewohnt.

Alle Linien verkehren weiterhin mindestens im Stundentakt:

Die Linie S 1 verkehrt zwischen Leuchtenbergring und Freising im 60-Minuten-Takt und fährt nicht zum Flughafen!

Die Linie S 2 verkehrt zwischen Markt Schwaben und Dachau alle 20 bis 40 Minuten, auf den übrigen Abschnitten im Stundentakt.

Die Linien S3 und S4 verkehren alle 20 bis 60 Minuten.

Die Linien S 6 und S 7 verkehren im 60-Minuten-Takt.

Die Linie S 8 fährt zwischen Pasing und Flughafen alle 20 Minuten, zwischen Pasing und Germering alle 20 bis 40 Minuten sowie zwischen Germering und Herrsching alle 60 Minuten.

Die Linie S 20 entfällt.

Nach Möglichkeit versuchen wir am Montag, kurzfristig zusätzliche Fahrten anzubieten. Dies wird jedoch voraussichtlich nur in begrenztem Umfang möglich sein. Bitte informieren Sie sich kurz vor der Fahrt in der Fahrplanauskunft. Um möglichst viel Platz zu bieten, werden fast alle S-Bahnen als Langzug verkehren.

Bitte Informieren Sie sich regelmäßig auf www.s-bahn-muenchen.de oder in der App München Navigator über Ihre Verbindung und auf www.s-bahn-muenchen.de/aktuell über die aktuelle Betriebslage.

Wenn Sie sich telefonisch über die aktuelle Verkehrslage und die Auswirkungen des Streiks der GDL auf den Bahnverkehr informieren möchten, stehen Ihnen unsere Servicemitarbeiter:innen gerne zur Verfügung. Die kostenfreie Hotline erreichen Sie unter der Nummer 08000-996633.

Bitte beachten Sie, dass es gerade zu Stoßzeiten aufgrund der Vielzahl von Anrufen zu längeren Wartezeiten und Verzögerungen kommen kann – wir bitten hierfür um Verständnis.