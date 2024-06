Peter Kloeppel erhält Robert Geisendörfer Sonderpreis 2024

Peter Kloeppel wird in diesem Jahr mit dem Sonderpreis der Jury des Robert Geisendörfer Preises geehrt. Die Jury unter dem Vorsitz von Kirchenpräsident Dr. Dr. h. c. Volker Jung würdigt damit sein jahrzehntelanges journalistisches Engagement als Chefmoderator von „RTL Aktuell“ und seine Verdienste als Gründungsdirektor der RTL-Journalistenschule. Die Preisverleihung findet am 8. Oktober 2024 in Hamburg statt.

Im Sommer verabschiedet sich Peter Kloeppel nach über 30 Jahren von den RTL-Hauptnachrichten. Während seiner Laufbahn erhielt der renommierte Journalist bereits zahlreiche Ehrungen, unter anderem den Grimme-Preis Spezial, den Deutschen Fernsehpreis, den Bayerischen Fernsehpreis und den Publikums-Bambi.

Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS: „Herzlichen Glückwunsch an Peter Kloeppel zu dieser mehr als verdienten Auszeichnung! Mit journalistischer Kompetenz, Souveränität und großer Sensibilität hat Peter Kloeppel in mehr als drei Jahrzehnten nicht nur die deutsche TV-Landschaft, sondern auch RTL maßgeblich geprägt. Auch in bewegten Zeiten hat er sich nie aus der Ruhe bringen lassen und zählt auch deswegen zu den beliebtesten News-Moderatoren. Mit der Gründung der RTL-Journalistenschule stellte er darüber hinaus die Weichen für die Zukunft des Journalismus bei RTL und etablierte eine anerkannte Ausbildungsstätte für Bewegtbild.“

Die ausführliche Begründung der Jury:

„Peter Kloeppel prägte über drei Jahrzehnte das Bild von RTL mit. Die journalistische Seriosität der Nachrichtensendung „RTL aktuell“ wird mit einer erstaunlich konstanten Reichweite belohnt und ist ‒ auch dank Kloeppel ‒ eine Ausweiskarte für das Funktionieren des dualen Systems. Nach Stationen bei RTL plus und als USA-Korrespondent wurde er 1992 Chefmoderator von „RTL Aktuell“. Von 2004 bis 2014 übernahm Peter Kloeppel zusätzlich die Aufgabe des Chefredakteurs von RTL. Auch in Sondersendungen zu vorwiegend politischen Themen wie die Wahlberichterstattung stellte er immer wieder seine Gabe unter Beweis, komplexe Inhalte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Viel Anerkennung hatte Kloeppel 2001 für seine siebenstündige Live-Moderation anlässlich der terroristischen Anschläge vom 11. September bekommen. Hervorzuheben ist auch Kloeppels Engagement für den Nachwuchs: 2001 war er Gründungsdirektor der RTL-Journalistenschule. Peter Kloeppel hat bleibend hohe Standards für den Nachrichtenjournalismus gesetzt und damit Robert Geisendörfers Erwartungen an gute Publizistik, den Streit der Meinungen und den offenen Diskurs in einer pluralen Gesellschaft zu fördern, mehr als entsprochen.“

Über den Robert Geisendörfer Preis:

Der Robert Geisendörfer Preis wird seit 1983 alljährlich im Gedenken an den christlichen Publizisten Robert Geisendörfer (1910‒1976) verliehen. Ausgezeichnet werden Hörfunk-, Fernseh- und Onlineformate aus allen Programmsparten, die das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen. Mit dem Sonderpreis wird darüber hinaus eine exemplarische publizistische oder künstlerische Leistung gewürdigt.