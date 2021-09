Peter Maffay baut Chartrekord aus und feiert 20. Nummer-eins-Album

Nur den wenigsten Künstlern gelingt es, im Laufe ihrer Karriere stolze 20 Platten zu veröffentlichen. Aber 20 Nummer-eins-Alben in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, das bekommt wirklich nur einer hin: Peter Maffay. Der Kultrocker baut mit seinem neuen, sehr persönlichen Werk „So weit“ die unfassbare Rekordmarke weiter aus und schraubt zusätzlich den Bestwert in der Kategorie des am längsten in den Album-Top-10 platzierten Acts nach oben – auf nunmehr 308 Wochen. Gute Vorzeichen für die Fortsetzung von Maffays Hallentour, die im Februar und März geplant ist.

Für seinen aktuellen Erfolg konnte Peter Maffay einen „Nummer 1 Award“ entgegennehmen – und zeigte sich sichtlich begeistert: „Dass es ein Nummer-eins-Album wird, lag weit außerhalb meiner Vorstellungskraft und jenseits meiner Erwartungen. Diese enorm positive Resonanz bedeutet mir aber sehr viel. Denn dieses Album wurde mehr noch als die vorherigen aus dem Bauch gemacht. Die Bedenken und Zweifel habe ich zuvor in den Lockdown geschickt.“

Auch Sarah Connor kennt sich mit Rekorden bestens aus, denn mit fünf Nummer-eins-Hits brachte sie so viele Songs an der Chartspitze unter wie keine andere deutsche Sängerin. Ihr aktuelles Album „Herz Kraft Werke“ wartet dank Special Deluxe Edition mit sechs neuen Tracks auf und landet an zweiter Stelle einen fulminanten Re-Entry. Die Top 5 runden die weiterhin gut performenden Iron Maiden („Senjutsu“, drei), Musiklegende Bob Dylan („Springtime in New York: The Bootleg Series, Vol. 16 / 1980-1985“, vier) sowie Schlagerinterpretin Kerstin Ott („Nachts Sind Alle Katzen Grau“, fünf) ab.

Ordentlich „Pussy Power“ bringt Rapperin Katja Krasavice ins Single-Ranking mit, das sie zum ersten Mal allein und zum dritten Mal nach den Duetten „Highway“ (mit Elif) und „Best Friend“ (mit Saweetie feat. Doja Cat) anführt. Die restlichen Medaillen schnappen sich The Kid LAROI & Justin Bieber („Stay“) und Ed Sheeran, dessen Sommerhit „Bad Habits“ auch noch zum Herbstbeginn gefragt bleibt. Weitere hohe New Entries gelingen den HipHop-Duos KC Rebell & Gzuz („Polizei“, 14) und Kalim & Haftbefehl („Ozean“, 15).

