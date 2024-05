Pferd International München vom 09. bis 12. Mai 2024

Der Countdown läuft, die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, der Feinschliff hat begonnen. Denn in der nächsten Woche heißt es Vorhang auf für Süddeutschlands beliebtestes und größtes Pferdefestival: Vom 09. bis 12. Mai 2024 erobern die rassigen Vierbeiner in ihrer gesamten Bandbreite wieder das Gelände der altehrwürdigen und historisch so wertvollen Olympia-Reitanlage in München-Riem.

Wenn die Pferd International München ruft, dann lassen sich die Reiter nicht lange bitten. Die Dressurelite Deutschlands reitet im Viereck der bayerischen Hauptstadt fast gesammelt ein: Die Nummer 1 der Welt, Jessica vom Bredow-Werndl kommt mit Top-Stute TSF Dalera BB, die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, Isabell Werth ist ebenso am Start wie Kaderkollegin und Reitmeisterin Ingrid Klimke, Sönke Rothenberger oder Dorothee Schneider. Im Parcours wird der Schweizer Martin Fuchs ebenso angreifen wie Sophie Hinners (Deutsche Meisterin von 2021 und Weltcup-Etappensiegerin Abu Dhabi 2024), Max Kühner, der 2017 das letzte Mal bei der Pferd International München an den Start ging, und Michael Kölz, Titelverteidiger im Großen Preis von Bayern. Die Athleten treffen im Parcours dann unter anderem auf die Weltmeisterin von 2018, Simone Blum. Die Bayerin ist nicht nur Starterin bei der Pferd International München, sondern auch die Tochter des Veranstalters Jürgen Blum und Ehefrau des Turnierleiters Springen, Hansi Blum. Tradition und Innovation kennzeichnen die Pferd International München seit nunmehr 40 Jahren. Hier wird Sport, Schauprogramm und Volksfeststimmung zu einem stimmigen Paket für die ganze Familie vereint. Die Topstars in den 5-Sterne-Dressurprüfungen oder den internationalen Springkonkurrenzen hautnah zu erleben oder sich selbst einmal ein Bild vom angesagten Hobby Horsing zu machen, ist ebenso möglich wie den Nachwuchs beispielsweise im Finale des NÜRNBERGER BURG-POKAL der Bayerischen Junioren anzufeuern. Es darf etwas außergewöhnlicher sein? Dann kommen die Zuschauer bei den Voltigierern mit ihren akrobatischen Höchstleistungen hoch zu Ross oder Working Equitation mit dem wendigen Zusammenspiel von Mensch und Pferd voll auf ihre Kosten. Shoppen, Bummeln, Leckerbissen: In der Ausstellerstadt warten über 200 Stände mit Reitsportzubehör, Fashion, Lifestyle oder Accessoires auf die Gäste. Kohldampf? Kein Problem! Eine Vielzahl an kulinarischen Genüssen stellt selbst die anspruchsvollen Gaumen zufrieden.

Bei der Pferd International München erleben Besucher die hippologische Vielfalt auf wunderschöne und erlebnisreichste Art und Weise und mit ganz viel bayerischem Volksfestcharakter. Auf der 30 Hektar großen Olympia-Reitanlage im Münchener Stadtteil Riem öffnet sich der Pferdekosmos für Jung und Alt, klein und groß, Pferdenarren oder Begleitungen. Familien kommen voll auf ihre Kosten. Kinder können sich im Kinderland nach Lust und Laune austoben, selbst einmal Hobby Horsing ausprobieren, natürlich auch Ponys streicheln und reiten sowie beim Kasperletheater gebannt zuschauen. Achtung: Eine Betreuung der Kinder muss durch die Eltern erfolgen.

An allen Tagen lockt das abwechslungsreiche und umfangreiche Schauprogramm von morgens bis abends in die Arena. Ob Präsentationen von unterschiedlichsten Rassen von eleganten Achal Tekkinern hin zu imposanten schweren Kaltblütern, Darbietungen von Freiheitsdressur, Fahren mit Zehnspännern oder zirzenischer Gymnastik – die gesamte Bandbreite der Pferdezucht und des Pferdesports werden hier den Zuschauern nähergebracht. Ebenso gibt es interessante Vorstellungen zum Beispiel zu Osteodressage und auch der Hund kommt nicht zu kurz. Zu den Highlights zählen Pferdetrainerin, Showreiterin und Schauspielerin Kenzie Dysli, Yvonne Gutsche, Lisa Keppeler oder Laura Manzione.

Der Welcome-Abend ist stets der glamouröse Beginn und eines der vielen Highlights von Pferd International München. VIPs wie Moderator Werner Schulze-Erdel, Politiker Wolfgang Bosbach, Schauspieler Michael Kranz (z.B. „Inglorious Basterds“), Aktrice Vanessa Eichholz (u.a. „Marvel`s Hellboy“) oder Sängerin und Pferd International München-Botschafterin Joelina Drews und Freund Adrian Louis werden auf dem Roten Teppich zu sehen sein. (Dagmar Lühn)

Bei der Pferd International München gibt es viele Karten zur Wahl: Kinderkarten, Familienkarten, ermäßigte Tickets, Gruppen-Tickets, Dauerkarten, Sonderkarten oder VIP-Tickets. Karten gibt es bei www.pferdinternational.de die Preise für die Pferd International München sind bereits auf www.pferdinternational.de/tickets/ zu finden