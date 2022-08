Pfizer und BioNTech erhalten FDA-Notfallzulassung für Auffrischungsimpfung mit an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoff für Personen ab 12 Jahren

Die Notfallzulassung basiert auf klinischen und präklinischen Daten sowie Daten zur Herstellung von an Omikron angepassten bivalenten Impfstoffen

Der bivalente Omikron BA.4/BA.5 Impfstoff von Pfizer und BioNTech enthält 15 µg mRNA, die fürdas Spike-Protein des Wildtyps von SARS-CoV-2 kodiert und im derzeitigen Impfstoff von Pfizer und BioNTech verwendet wird, sowie 15 µg mRNA, die fürdas Spike-Protein der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 kodiert

Der bivalente Omikron BA.4/BA.5-Impfstoff von Pfizer und BioNTech steht zur sofortigen Auslieferung bereit

Pfizer Inc. (NYSE: PFE, „Pfizer“) und BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“) gaben heute bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, „FDA“) eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, „EUA“) für eine Auffrischungsimpfung (30 µg) mit ihrem bivalenten Omikron BA.4/BA.5 Impfstoff für Personen ab 12 Jahren genehmigt hat. Der mRNA-Impfstoff kodiert für das Spike-Protein des SARS-CoV-2 Wildtyps (15 µg mRNA) und für das Spike-Protein der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 (15 µg mRNA). Die Einreichung eines Antrags bei der FDA für die Verwendung des bivalenten an Omikron angepassten Impfstoffs bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren ist für Anfang Oktober geplant. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam mit der FDA, um einen Antrag für die Anwendung eines an Omikron angepassten bivalenten Impfstoffs für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren vorzubereiten.

Die Omikron BA.4 und BA.5 Subvarianten sind zusammen die am häufigsten vorkommenden besorgniseregenden Varianten in den USA, weshalb die FDA die Hersteller gebeten hat, einen Varianten-angepassten Impfstoff zu entwickeln, der auch das Spike-Protein der BA.4/BA.5 Subvarianten abdeckt. Der bivalente Impfstoff von Pfizer und BioNTech enthält 15 µg mRNA, die für das Spike-Protein des Wildtyps von SARS-CoV-2 kodiert, das auch im ursprünglichen COVID-19 Impfstoff von Pfizer und BioNTech enthalten ist, sowie 15 µg mRNA, die für das Spike-Protein der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 kodiert. Da die Omicron BA.4 und BA.5 Subvarianten identische Aminosäuresequenzen des Spike-Proteins enthalten, können beide mit einem einzigen mRNA-Strang adressiert werden. Abgesehen von der mRNA-Sequenz des Omicron BA.4/BA.5-Spike-Proteins bleiben alle anderen Bestandteile des Impfstoffs unverändert.

„In Vorbereitung auf die Herbst- und Wintersaison, mit der ein größeres Risiko für eine Verbreitung von SARS-CoV-2 in Schulen und am Arbeitsplatz einhergeht, ist es wichtig, mit angepassten Impfstoffen als erste Schutzlinie vor COVID-19-Erkrankungen auf dem aktuellen Stand zu bleiben”, sagte Albert Bourla, Chairman and CEO, Pfizer. „Wir freuen uns über die heutige Nachricht, die einen wichtigen Meilenstein in unseren anhaltenden Bemühungen darstellt, einen guten Schutz gegen dieses Virus zu bieten.”

„Durch die heutige Zulassung wird in Kürze ein Impfstoff verfügbar, der auch die derzeit vorherrschenden Subvarianten von Omikron adressiert. Unser Ziel ist es, damit den Schutz vor COVID-19-Erkrankungen länger aufrechtzuerhalten”, sagte Prof. Ugur Sahin, M.D., CEO und Mitgründer von BioNTech. „Wir haben es in weniger als drei Monaten geschafft, einen bivalenten an Omikron BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff zu entwickeln und herzustellen. Dieser Meilenstein unterstreicht einmal mehr die Stärke von mRNA Impfstoffen, die sich schnell gegen dieses sich fortlaufend weiterentwickelnde Virus anpassen lassen.“

Die Notfallzulassung für den bivalenten COVID-19-Impfstoff basiert auf klinischen Daten des bivalenten an Omikron-BA.1 angepassten Impfstoffs von Pfizer und BioNTech sowie präklinischen Daten und Daten zur Herstellung des bivalenten an Omikron BA.4/BA.5 angepassten Impfstoffs. Daten aus einer Phase-2/3-Studie zeigten, dass eine Auffrischungsimpfung mit dem bivalenten an Omikron BA.1 angepassten Impfstoff von Pfizer und BioNTech, im Vergleich zum ursprünglichen Impfstoff der Unternehmen, eine verbesserte Immunantwort gegenüber der Omikron BA.1-Subvariante auslöste. Der Impfstoff wies zudem ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil auf. In präklinischen Daten löste eine Auffrischungsimpfung mit dem bivalenten an Omikron BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff starke neutralisierende Antikörperantworten gegen derzeit bekannte Omikron-Subvarianten einschließlich BA.1, BA.2, BA.4 und BA.5 sowie auch gegen das ursprüngliche Wildtyp-Virus aus.

Die beiden Unternehmen werden den ursprünglichen sowie den bivalenten Impfstoff im Rahmen der derzeitig bestehenden Liefervereinbarung mit der US-Regierung ausliefern. Die Verabreichung von Auffrischungsimpfungen bei Personen ab 12 Jahren werden voraussichtlich beginnen, wenn das US Centers for Disease Control and Prevention („CDC“) eine mögliche Empfehlung des Advisory Committee on Immunization Practices („ACIP“) bestätigt hat. Pfizer und BioNTech werden mit der Auslieferung der bivalenten Impfstoffdosen gemäß den Vorgaben der US-Regierung beginnen. Anspruchsberechtigte US-Bürgerinnen und -Bürger werden den Impfstoff weiterhin kostenlos erhalten, in Übereinstimmung mit der Verpflichtung der US-Regierung zum kostenlosen Zugang zu COVID-19-Impfstoffen.

Pfizer und BioNTech haben ebenfalls Daten zu ihrem bivalenten, an Omikron angepassten COVID-19-Impfstoff bei der Europäischen Arzneimittel Agentur (European Medicines Agency, „EMA“) sowie anderen Zulassungsbehörden weltweit eingereicht.

Infolge dieser Notfallzulassung werden Pfizer und BioNTech einen ergänzenden Biologics License Application (sBLA) für den bivalenten an Omikron-BA.4/BA.5-angepassten Auffrischungsimpfstoff einreichen und somit den sBLA-Antrag für eine Auffrischungsdosis des ursprünglichen monovalenten COVID-19 lmpfstoffs der beiden Unternehmen für Personen ab 16 Jahren zurückziehen. Der ursprüngliche Pfizer-BioNTech COVID-19 Impfstoff wird weiterhin als Auffrischungsdosis bei Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren und als Primärserie für Personen ab 6 Monaten erhältlich sein.

Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer und BioNTech basiert auf BioNTechs unternehmenseigener mRNA-Technologie und wurde von BioNTech und Pfizer gemeinsam entwickelt. BioNTech ist Inhaber der Marktzulassung von BNT162b2 (COMIRNATY®) in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Kanada und anderen Ländern und Inhaber von Notfallzulassungen und weiterer Zulassungen in den Vereinigten Staaten (gemeinsam mit Pfizer) und anderen Ländern. Ergänzende Anträge auf Arzneimittelzulassung in den Ländern, in denen ursprünglich Notfallgenehmigungen oder gleichwertige Genehmigungen erteilt wurden, sind geplant.

Indikationsgebiet & genehmigte Anwendung in den Vereinigten Staaten

COVID-19 Impfstoff von Pfizer und BIONTech, bivalent ( ursprüngliche mRNA und an Omikron BA.4/BA.5 angepasst)

Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer und BioNTech, bivalent (Original und Omikron BA.4/BA.5) darf unter den Bestimmungen der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, „EUA“) als einzelne Auffrischungsimpfung bei Personen ab 12 Jahren mindestens zwei Monate nach Verabreichung der folgenden Impfstoffe verwendet werden:

nach Abschluss der primären Impfserie mit mit einem der genehmigten oder zugelassenen monovalenten* COVID-19-Impfstoffe; oder

nach der aktuellen Auffrischungsimpfung mit einem der genehmigten oder zugelassenen monovalenten* COVID-19-Impfstoffe

*Monovalent bezieht sich auf jeden zugelassenen und genehmigten COVID-19-Impfstoff, der nur das Spike-Protein des ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus enthält oder kodiert

Indikationsgebiet COMIRNATY ® (COVID-19 Impfstoff, mRNA)

COMIRNATY® (COVID-19-Impfstoff, mRNA) ist ein Impfstoff, der zur aktiven Immunisierung von Personen, die 12 Jahre oder älter sind, zugelassen ist, um einer durch SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) verursachten COVID-19 (Coronavirus disease 2019)-Erkrankung vorzubeugen.

Genehmigte Anwendung von COMIRNATY ®

COMIRNATY® (COVID-19 Impfstoff, mRNA) hat von der FDA die EUA erhalten für:

Primäre Impfserie

eine dritte Dosis der Primärserie für Personen ab 12 Jahren, bei denen eine Immunschwäche festgestellt wurde

Genehmigte Anwendung des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs

Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer und BioNTech darf unter den Bestimmungen der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, „EUA“) für die aktive Immunisierung von Personen, die 6 Monate oder älter sind verwendet werden:

Primäre Impfserie

eine drei-Dosen-Impfserie für Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 4 Jahren

eine zwei-Dosen-Impfserie für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren

eine dritte Dosis der Primärserie für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren, bei denen eine Immunschwäche festgestellt wurde

Auffrischungsimpfung

eine einzelne Auffrischungsdosis für Personen zwischen 5 bis 11 Jahren, die ihre primäre Impfserie mit dem Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff abgeschlossen haben

Notfallzulassung

Notfallverwendungen des ursprünglichen Impfstoffs und bivalenten Impfstoffs wurden nicht durch die FDA zugelassen oder lizensiert, sondern im Rahmen einer Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, „EUA“) zur Prävention der Coronaviruserkrankung 2019 (COVID-19) bei:

Personen ab 6 Monaten (ursprünglicher Impfstoff)

Personen ab 12 Jahren (bivalenter Impfstoff)

Die Notfallzulassungen im Rahmen der EUA sind nur für die Dauer der Erklärung zulässig, in der Umstände vorliegen, die die Genehmigung einer Notfallzulassung des Medizinproduktes gemäß Abschnitt 564(b)(1) des FD&C Act rechtfertigen, es sei denn, die Erklärung wird früher beendet oder die Genehmigung widerrufen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Pfizer-BioNTech Impfstoff, bivalent (Original und Omikron BA.4/BA.5), COMIRNATY (COVID-19 Impfstoff, mRNA) und Pfizer-BioNTech COVID-19 Impfstoff

Personen sollten den Impfanbieter über ihren Gesundheitszustand informieren, einschließlich:

bestehender Allergien

einer zuvor aufgetretenen Myokarditis (Herzmuskelentzündung) oder Perikarditis (Herzbeutelentzündung)

Fieber

dem Vorliegen einer Blutgerinnungsstörung oder der Einnahme von Blutverdünnungsmittel

dem Vorliegen einer Immunschwäche oder der Einnahme von immunschwächenden Medikamenten

dem Vorliegen einer Schwangerschaft, dem Plan demnächst schwanger zu werden oder ob derzeit gestillt wird

der vorherigen Immunisierung mit einem anderen COVID-19-Impfstoff

dem Auftreten von Ohnmachtsanfällen in Verbindung mit einer Injektion

COMIRNATY® (COVID-19-Impfstoff, mRNA) bzw. der bivalente Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff (Original und Omikron BA.4/BA.5) bzw. schützt möglicherweise nicht jeden.

Personen, sollten den bivalenten Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff (Original und Omikron BA.4/BA.5) von Pfizer und BioNTech nicht erhalten, wenn eine schwere allergische Reaktion auf einen Inhaltsstoff des Impfstoffs auftrat oder eine schwere allergische Reaktion nach einer vorherigen Dosis des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs bzw. COMIRNATY® auftrat

Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass der bivalente Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff, (Original und Omikron BA.4/BA.5) von Pfizer und BioNTech eine schwere allergische Reaktion auslösen kann. Eine schwere allergische Reaktion tritt in der Regel innerhalb weniger Minuten bis zu einer Stunde nach Erhalt der Impfstoffdosis auf. Aus diesem Grund können Impfanbieter Personen, die den Impfstoff erhalten haben, bitten, zur Überwachung nach der Impfung vor Ort zu bleiben. Beim Auftreten einer schweren allergischen Reaktion sollte der Notruf getätigt oder das nächste Krankenhaus aufgesucht werden.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eines der folgenden Symptome auftritt:

Atembeschwerden, Schwellung im Gesicht und Hals, schneller Herzschlag, schwerer Hautausschlag am gesamten Körper, Schwindel und Kraftlosigkeit

Bei einigen Personen, die den Impfstoff erhalten haben, wurde eine Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels) beobachtet die COMIRNATY® (COVID-19 Impfstoff, mRNA) oder den Pfizer-BioNTech COVID-19 Impfstoff erhalten haben. Das Risiko war bei Männern unter 40 Jahren höher als bei Frauen und älteren Männern. Das beobachtete Risiko war bei Männern zwischen 12 und 17 Jahren am größten. Bei den meisten dieser Personen begannen die Symptome wenige Tage nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis oder der ersten Auffrischungsdosis, wobei die meisten Auffrischungsdosen mindestens fünf Monate nach Abschluss der Erstimpfserie verabreicht wurden. Die Wahrscheinlichkeit für diese Nebenwirkungen ist sehr gering.

Folgende Nebenwirkungen wurden nach diesen Impfungen gemeldet:

Schwere allergische Reaktionen

Nicht-schwerwiegende allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht oder Anschwellen des Gesichts

Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels)

Perikarditis (Entzündung der Auskleidung außerhalb des Herzens)

Schmerzen an der Injektionsstelle

Müdigkeit

Kopfschmerzen

Muskelschmerzen

Schüttelfrost

Gelenkschmerzen

Fieber

Schwellung an der Injektionsstelle

Rötung an der Injektionsstelle

Übelkeit

Unwohlsein

Geschwollene Lymphknoten (Lymphadenopathie)

Verminderter Appetit

Durchfall

Erbrechen

Schmerzen im Arm

Ohnmacht in Verbindung mit der Verabreichung des Impfstoffs

Ungewöhnliche und anhaltende Reizbarkeit

Ungewöhnliche und anhaltende Appetitlosigkeit

Ungewöhnliche und anhaltende Müdigkeit oder Energielosigkeit

Ungewöhnliche und anhaltende kühle, blasse Haut

Diese Liste an möglichen Nebenwirkungen ist gegebenenfalls nicht vollständig. Kontaktieren Sie den Impfstoffhersteller oder Ihren behandelnden Arzt bezüglich belastender Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen, die nicht abklingen.

Bei unerwünschten Nebenwirkungen sollten Geimpfte immer ihren Arzt konsultieren. Alle durch die Impfung ausgelösten Nebenwirkungen sollten der US-amerikanischen FDA und dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gemeldet werden. Personen erreichen VAERS unter der gebührenfreien Nummer +1-800-822-7967 oder online über www.vaers.hhs.gov/reportevent.html. Nebenwirkungen können auch bei Pfizer Inc. unter www.pfizersafetyreporting.com oder unter der Telefonnummer 1-800-438-1985 gemeldet werden.